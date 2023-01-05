Луцький пологовий будинок приєднають до Медоб'єднання громади, — міськрада





Таке рішення 29 січня ухвалили депутати під час сесії, інформує міська рада, пише



Серед аргументів "за" таке рішення у міській раді називають те, що Луцький пологовий будинок не має фінансової спроможності вчасно та з урахуванням кваліфікацій лікарів забезпечувати заробітною платою медичних працівників. У 2024 році медзакладу на зарплати працівникам було виділено 4 млн грн з місцевого бюджету.



"Приєднання до КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” надасть можливість громаді зберегти високопрофесійний медичний кадровий потенціал пологового будинку", — йдеться на сайті міської ради.



Окрім того, кажуть депутати, Медоб'єднання громади повинне було відкрити відділення за додатковими напрямами медичного обслуговування, зокрема, акушерство і гінекологія (ІІ рівень перинатальної допомоги), щоб відповідати статусу "кластерної" лікарні.



Суспільне наразі готує матеріал про те, як нині працює Луцький клінічний пологовий будинок, що про приєднання каже персонал і чи чекає на них скорочення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький клінічний пологовий будинок приєднають до комунального підприємства "Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади".Таке рішення 29 січня ухвалили депутати під час сесії, інформує міська рада, пише Суспільне Серед аргументів "за" таке рішення у міській раді називають те, що Луцький пологовий будинок не має фінансової спроможності вчасно та з урахуванням кваліфікацій лікарів забезпечувати заробітною платою медичних працівників. У 2024 році медзакладу на зарплати працівникам було виділено 4 млн грн з місцевого бюджету."Приєднання до КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” надасть можливість громаді зберегти високопрофесійний медичний кадровий потенціал пологового будинку", — йдеться на сайті міської ради.Окрім того, кажуть депутати, Медоб'єднання громади повинне було відкрити відділення за додатковими напрямами медичного обслуговування, зокрема, акушерство і гінекологія (ІІ рівень перинатальної допомоги), щоб відповідати статусу "кластерної" лікарні.Суспільне наразі готує матеріал про те, як нині працює Луцький клінічний пологовий будинок, що про приєднання каже персонал і чи чекає на них скорочення.

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