У Курській області загинув Герой з Волині Олександр Панько
Сьогодні, 20:38
На фронті у Курській області загинув волинянин Панько Олександр Васильович 1984 року народження.
Про це повідомили у Торчинській громаді.
Захисник загинув 21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області.
Про прибуття скорботного кортежу та час прощання повідомимо згодом.
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Про це повідомили у Торчинській громаді.
Захисник загинув 21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області.
Про прибуття скорботного кортежу та час прощання повідомимо згодом.
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