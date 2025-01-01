У Курській області загинув Герой з Волині Олександр Панько

У Курській області загинув Герой з Волині Олександр Панько
На фронті у Курській області загинув волинянин Панько Олександр Васильович 1984 року народження.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

Захисник загинув 21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області.

У Курській області загинув Герой з Волині Олександр Панько


Про прибуття скорботного кортежу та час прощання повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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