У Курській області загинув Герой з Волині Олександр Панько





Про це повідомили у Торчинській громаді.



Захисник загинув 21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області.







Про прибуття скорботного кортежу та час прощання повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті у Курській області загинув волинянин Панько Олександр Васильович 1984 року народження.Про це повідомили у Торчинській громаді.Захисник загинув 21 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області.Про прибуття скорботного кортежу та час прощання повідомимо згодом.

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