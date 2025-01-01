У Луцьку «бусифікували» ексзаступника начальника Буковинської митниці Терещенка, — журналіст. ОНОВЛЕНО

Юрія Терещука, ексзаступника начальника Буковинської митниці Держмитслужби.



На відео, яке Тарас Середич на своєму Telegram-каналі, видно, як Терещука намагаються посадити у мікроавтобус люди в військовій формі.



"Його затримують прямо біля спортзалу, де тренується відомий митник, який, начебто, ще перебуває у розпорядженні митниці", — зауважив журналіст, передає







В коментарях під постом із відео з'явився хтось, хто назвався Юрієм Терещуком, та зауважив, що він активно займається волонтерською діяльністю та допомагає ЗСУ.



Згодом з'явилася офіційна позиція ТЦК та СП.



Як заявили там, Терещуук втік.



"Сьогодні, військовослужбовцями Луцького ОМТЦК та СП при здійсненні спільного оповіщення з працівниками поліції, було встановлено порушника військового обліку, який перебував у розшуку бази "Оберіг", а також переданий для розшуку і доставки до ТЦК до органів національної поліції.



Задля встановлення військово-облікових даних військовозобов’язаний був доставлений до ТЦК та СП. Однак під час проходження військово-лікарської комісії, скориставшись завантаженістю лікарів та військовослужбовців, втік з місця проходження ВЛК через паркан.



Повідомляємо, що громадянин Т. надалі перебуває у розшуку і зобовʼязаний прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних і проходження ВЛК", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку співробітники ТЦК затримали, ексзаступника начальника Буковинської митниці Держмитслужби.На відео, яке опублікував журналістна своєму Telegram-каналі, видно, як Терещука намагаються посадити у мікроавтобус люди в військовій формі."Його затримують прямо біля спортзалу, де тренується відомий митник, який, начебто, ще перебуває у розпорядженні митниці", — зауважив журналіст, передає Фокус В коментарях під постом із відео з'явився хтось, хто назвався Юрієм Терещуком, та зауважив, що він активно займається волонтерською діяльністю та допомагає ЗСУ.Згодом з'явилася офіційна позиція ТЦК та СП.Як заявили там, Терещуук втік."Сьогодні, військовослужбовцями Луцького ОМТЦК та СП при здійсненні спільного оповіщення з працівниками поліції, було встановлено порушника військового обліку, який перебував у розшуку бази "Оберіг", а також переданий для розшуку і доставки до ТЦК до органів національної поліції.Задля встановлення військово-облікових даних військовозобов’язаний був доставлений до ТЦК та СП. Однак під час проходження військово-лікарської комісії, скориставшись завантаженістю лікарів та військовослужбовців, втік з місця проходження ВЛК через паркан.Повідомляємо, що громадянин Т. надалі перебуває у розшуку і зобовʼязаний прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних і проходження ВЛК", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію