Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 30 січня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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