У Луцькому медоб’єднанні планують відкрити нові відділення





Про це стало відомо під час обговорення питання про приєднання пологового будинку до міської лікарні на сесії міської ради в середу, 29 січня, передає



І приєднання пологового, і відкриття нових відділень вирішили зробити для збереження кластерності закладу.



На питання, чи не повториться історія пологового з дитячою поліклінікою, начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Володимир Лотвін відповів, що таких планів немає. А всі відділення будуть створювати з нуля.



З його слів, у медоб’єднання є плани підготовки спеціалістів з цих напрямів.

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