У Луцькому медоб’єднанні планують відкрити нові відділення

У Луцькому медоб’єднанні планують відкрити нові відділення
У комунальному підприємстві «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» планують відкрити педіатричне, інфекційне та психіатричне відділення.

Про це стало відомо під час обговорення питання про приєднання пологового будинку до міської лікарні на сесії міської ради в середу, 29 січня, передає misto.media.

І приєднання пологового, і відкриття нових відділень вирішили зробити для збереження кластерності закладу.

На питання, чи не повториться історія пологового з дитячою поліклінікою, начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Володимир Лотвін відповів, що таких планів немає. А всі відділення будуть створювати з нуля.

З його слів, у медоб’єднання є плани підготовки спеціалістів з цих напрямів.

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Теги: мед, лікарі, відділення
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