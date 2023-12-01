Нововолинська міська лікарня витратить 2,5 мільйона гривень на прання білизни

Нововолинська міська лікарня витратить 2,5 мільйона гривень на прання білизни
Нововолинська центральна міська лікарня замовила послуги прання медичної білизни за 2,5 мільйона гривень. Пранням опікуватиметься підприємиця з Луцька Наталія Засєкін.

Інформація про це розміщена в системі публічних закупівель «Prozorro», передає Сила правди.

Відкриті торги з особливостями комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» оголосило 31 грудня 2024 року. Очікувана вартість закупівлі становила 2,5 мільйона гривень. У тендері взяла участь лише одна учасниця – підприємиця Наталія Засєкін. Договір підписали 16 січня 2025 року.

Угода передбачає, що виконавець упродовж року має перепрати 56 тисяч кілограмів медичної білизни. Ціна одного кілограма прання білизни становить 45 гривень без ПДВ.

За договором, виконавець повинен забирати забруднену білизну до пральні та привозити випрану власним транспортом 5 разів на тиждень з 8 до 11 години.

Крім того, на етапі торгів від виконавця замовник вимагав докладний опис процесу прання білизни з біологічними забрудненнями, включаючи інформацію про дезінфікувальні засоби. Тож Наталія Засєкін надала гарантійний лист, в якому вказала, зокрема, що пратиме білизну засобом, який має широкий спектр антимікробної активності. Крім того, надала висновок державної санітарно-епідеміологічної служби, який підтверджує безпечність та ефективність пральних засобів.

Також повідомила, що у неї працюють три оператори пральних машин та надала довідку про обладнання.

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Теги: лікарня, прання, Нововолинськ
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