Повертаються з вирію раніше: на Волині зафіксували червонокнижних журавлів





Про це 29 січня розповів Максим Рудік.



З його слів, днями поблизу села Домашів, на схід від села Тростянець, працівники побачили в небі два "ключі" журавлів, які повернулися з вирію. Перша зграя складалася з 18 птахів, друга — з 14 особин: вони рухалися в західному напрямку.



Максим Рудік зазначив, що сірий журавель зазвичай зимує в тепліших регіонах: Південна Європа, Північна Африка чи Близький Схід. Помітити цих птахів у зимовий період над Волинню, розповів фахівець — це рідкість, і їхній приліт зараз найімовірніше пов'язаний із теплою зимою.



"Минулого року в кінці лютого вони вже були на території парку, зокрема пару журавлів бачили в урочищі Балярка. Зазвичай ці птахи прилітають у березні. Якщо ще будуть морози, то вони відкочують південніше. Журавлі травоїдні і харчуються рослинками, корінцями", — сказав Максим Рудік.



Серед перелітних птахів є види, які прилітають ранньої весни чи навіть у зимовий період, коли є потепління, розповів фахівець нацпарку. Йдеться про гусок, чайок, мартинів, зябликів, лелек та інших.



Довідково: Журавель сірий — це один із найбільших птахів Європи, його зріст сягає 1,2 метра, а розмах крил – до 2,4 метра. Вони можуть долати відстань до 200 км за день під час міграції. Якщо журавлі повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" помітили перших перелітних птахів — рідкісних сірих журавлів, котрі занесені до Червоної книги України.Про це 29 січня розповів Суспільному провідний фахівець з екологічної освіти нацпаркуЗ його слів, днями поблизу села Домашів, на схід від села Тростянець, працівники побачили в небі два "ключі" журавлів, які повернулися з вирію. Перша зграя складалася з 18 птахів, друга — з 14 особин: вони рухалися в західному напрямку.Максим Рудік зазначив, що сірий журавель зазвичай зимує в тепліших регіонах: Південна Європа, Північна Африка чи Близький Схід. Помітити цих птахів у зимовий період над Волинню, розповів фахівець — це рідкість, і їхній приліт зараз найімовірніше пов'язаний із теплою зимою."Минулого року в кінці лютого вони вже були на території парку, зокрема пару журавлів бачили в урочищі Балярка. Зазвичай ці птахи прилітають у березні. Якщо ще будуть морози, то вони відкочують південніше. Журавлі травоїдні і харчуються рослинками, корінцями", — сказав Максим Рудік.Серед перелітних птахів є види, які прилітають ранньої весни чи навіть у зимовий період, коли є потепління, розповів фахівець нацпарку. Йдеться про гусок, чайок, мартинів, зябликів, лелек та інших.Довідково: Журавель сірий — це один із найбільших птахів Європи, його зріст сягає 1,2 метра, а розмах крил – до 2,4 метра. Вони можуть долати відстань до 200 км за день під час міграції. Якщо журавлі повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі.

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