Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 січня – 1 лютого

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 січня – 1 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 січня – 1 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В четвер, 30 січня, буде нормальна магнітосфера, без бур. У п'ятницю, 31 січня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 1 лютого, магнітосфера прийде до норми.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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