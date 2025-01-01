Курс валют на 30 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 30 січня. Вартість долара опустилася на 9 коп. Євро втратив ще 17 коп. Злотий знову зменшився на 6 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,92 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,61 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,34(-6 коп.)
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,92 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,61 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,34(-6 коп.)
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