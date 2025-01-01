У Луцьку обрали амбасадорів міста: хто у списку
Сьогодні, 07:16
У Луцьку обрали амбасадорів міста. В списку — 12 відомих людей. Їх на урочистому прийомі міського голови представлять цієї п'ятниці, 31 січня.
Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради.
До переліку амбасадорів увійшли:
Анна Данильчук — керівниця ГО «Волинська фундація», авторка англомовного українського YouTube каналу Anna from Ukraine.
Лариса Івшина — заслужена журналістка України, громадсько-культурна діячка, багаторічна головна редакторка газети «День».
Ірина Климець — майстер спорту України міжнародного класу, спортсменка-легкоатлетка, триразова учасниця Олімпійських ігор (2016, 2020, 2024).
Віктор Корсак — голова ради директорів компанії VolWest Group, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, автор ідеї та концепції проєкту «Космогонія».
Олександр Лазука — депутат Луцької міської ради, координатор офісу Луцька при Європейському комітеті регіонів у Брюсселі.
Вікторія Матвійчук — засновниця та співвласниця торгових марок «Галя Балувана», «MULTI COOK» та «Gabar».
Тетяна Павлічук-Тишкевич — піаністка, композиторка і виконавиця, артистична директорка та піаністка квартету Kyiv Tango Orchestra, співзасновниця українського благодійного фонду «Music Unites».
Юлія Сачук — співзасновниця і голова ГО Fight For Right, яка займається захистом прав людей з інвалідністю в Україні.
Ольга Сухомлин (Ольхова) — поетка, укладачка книги «Вежа через О», літературна кураторка Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», завідувачка відділення суспільних комунікацій Київської Малої академії наук.
Захарій Ткачук — виконавчий директор ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, розробник та тренер освітньої програми «Менеджмент молодіжних центрів».
Артем Федецький — український футболіст, відомий за виступами у ФК «Шахтар», «Карпати» і «Дніпро».
Микола Шавула — майстер-гончар, популяризатор і дослідник українського гончарства, співорганізатор та член журі культурно-мистецьких та благодійних заходів.
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Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради.
До переліку амбасадорів увійшли:
Анна Данильчук — керівниця ГО «Волинська фундація», авторка англомовного українського YouTube каналу Anna from Ukraine.
Лариса Івшина — заслужена журналістка України, громадсько-культурна діячка, багаторічна головна редакторка газети «День».
Ірина Климець — майстер спорту України міжнародного класу, спортсменка-легкоатлетка, триразова учасниця Олімпійських ігор (2016, 2020, 2024).
Віктор Корсак — голова ради директорів компанії VolWest Group, фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, автор ідеї та концепції проєкту «Космогонія».
Олександр Лазука — депутат Луцької міської ради, координатор офісу Луцька при Європейському комітеті регіонів у Брюсселі.
Вікторія Матвійчук — засновниця та співвласниця торгових марок «Галя Балувана», «MULTI COOK» та «Gabar».
Тетяна Павлічук-Тишкевич — піаністка, композиторка і виконавиця, артистична директорка та піаністка квартету Kyiv Tango Orchestra, співзасновниця українського благодійного фонду «Music Unites».
Юлія Сачук — співзасновниця і голова ГО Fight For Right, яка займається захистом прав людей з інвалідністю в Україні.
Ольга Сухомлин (Ольхова) — поетка, укладачка книги «Вежа через О», літературна кураторка Луцької літературної резиденції «Місто натхнення», завідувачка відділення суспільних комунікацій Київської Малої академії наук.
Захарій Ткачук — виконавчий директор ГО «Молодіжна Платформа», засновник Молодіжного центру Волині, розробник та тренер освітньої програми «Менеджмент молодіжних центрів».
Артем Федецький — український футболіст, відомий за виступами у ФК «Шахтар», «Карпати» і «Дніпро».
Микола Шавула — майстер-гончар, популяризатор і дослідник українського гончарства, співорганізатор та член журі культурно-мистецьких та благодійних заходів.
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