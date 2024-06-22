У гімназії на Волині, в якій ображали першокласника, пройшли збори за участі ювенальної поліцейської

У гімназії на Волині, в якій ображали першокласника, пройшли збори за участі ювенальної поліцейської
У Кисилинській гімназії відбулися загальношкільні батьківські збори за участі інспекторки ювенальної превенції відділу превенції Володимирського районного відділу поліції Оксани Ткачук.

Про це пишуть на сторінці Кисилинської учнівської колегії, - інформує ВолиньUA.

Зустріч проходила 24 січня.

Під час зборів обговорили актуальні питання:

булінг та його основні ознаки;
вербування підлітків спецслужбами країни-агресора;
вирішення конфліктних ситуацій у шкільному колективі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про першокласника із Кисилина, що у колишньому Локачинському районі, Дмитра Ващука, який від початку навчання у школі зазнає не тільки психологічного булінгу, а й фізичного насилля від однолітків і старших дітей.

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Теги: скандал, Волинь, булінг
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