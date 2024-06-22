У гімназії на Волині, в якій ображали першокласника, пройшли збори за участі ювенальної поліцейської





Про це пишуть на сторінці Кисилинської учнівської колегії, - інформує



Зустріч проходила 24 січня.



Під час зборів обговорили актуальні питання:



булінг та його основні ознаки;

вербування підлітків спецслужбами країни-агресора;

вирішення конфліктних ситуацій у шкільному колективі.



Нагадаємо, що раніше

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кисилинській гімназії відбулися загальношкільні батьківські збори за участі інспекторки ювенальної превенції відділу превенції Володимирського районного відділу поліції Оксани Ткачук.Про це пишуть на сторінці Кисилинської учнівської колегії, - інформує ВолиньUA Зустріч проходила 24 січня.Під час зборів обговорили актуальні питання:булінг та його основні ознаки;вербування підлітків спецслужбами країни-агресора;вирішення конфліктних ситуацій у шкільному колективі.Нагадаємо, що раніше ми писали про першокласника із Кисилина , що у колишньому Локачинському районі, Дмитра Ващука, який від початку навчання у школі зазнає не тільки психологічного булінгу, а й фізичного насилля від однолітків і старших дітей.

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