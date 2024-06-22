У гімназії на Волині, в якій ображали першокласника, пройшли збори за участі ювенальної поліцейської
Сьогодні, 08:20
У Кисилинській гімназії відбулися загальношкільні батьківські збори за участі інспекторки ювенальної превенції відділу превенції Володимирського районного відділу поліції Оксани Ткачук.
Про це пишуть на сторінці Кисилинської учнівської колегії, - інформує ВолиньUA.
Зустріч проходила 24 січня.
Під час зборів обговорили актуальні питання:
булінг та його основні ознаки;
вербування підлітків спецслужбами країни-агресора;
вирішення конфліктних ситуацій у шкільному колективі.
Нагадаємо, що раніше ми писали про першокласника із Кисилина, що у колишньому Локачинському районі, Дмитра Ващука, який від початку навчання у школі зазнає не тільки психологічного булінгу, а й фізичного насилля від однолітків і старших дітей.
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Про це пишуть на сторінці Кисилинської учнівської колегії, - інформує ВолиньUA.
Зустріч проходила 24 січня.
Під час зборів обговорили актуальні питання:
булінг та його основні ознаки;
вербування підлітків спецслужбами країни-агресора;
вирішення конфліктних ситуацій у шкільному колективі.
Нагадаємо, що раніше ми писали про першокласника із Кисилина, що у колишньому Локачинському районі, Дмитра Ващука, який від початку навчання у школі зазнає не тільки психологічного булінгу, а й фізичного насилля від однолітків і старших дітей.
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