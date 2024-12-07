Булінг у школі на Волині: першокласника переслідують та б'ють
Сьогодні, 08:20
Першокласник із Кисилина, що у колишньому Локачинському районі, Дмитро Ващук від початку навчання у школі зазнає не тільки психологічного булінгу, а й фізичного насилля від однолітків і старших дітей.
Про це журналістам ВСН розповіла його мама – знана на Волині волонтерка Наталія Ващук. За її словами булінг щодо її дитини почався ще з часів відвідування садочка.
«Це почалося ще з садочка. Випадки були неодноразові. І була ювенальна превенція і заяви», - розповіла жінка.
На думку Наталії Ващук, переслідування її дитини були пов’язані із її волонтерською діяльністю, адже не всі в громаді були нею задоволені. Далі хлопчик пішов у школу та історія повторилася. На цей раз Дмитрика не лише ображали а й били однокласники і діти старших класів.
Дійшло до того, що дитина з плачем відмовлялася йти в школу.
«Дитина скаржилася, що його ображає і б’є один хлопчик», - поділилася волонтерка.
Наталія Ващук звернулася зі скаргою до директорки навчального закладу. Вона викликала дітей до себе в кабінет та провела з ними розмову. Хлопчики помирилися.
«Та згодом до нього став чіплятися інший хлопчик та старші діти. Мій син постійно у стресі», - каже жінка.
Дитина приходила додому із синцями на тілі. А останній випадок взагалі критичний – Дмитрик прийшов додому із розбитою губою. Травми йому завдала дівчинка лінійкою.
Мама кривдниці запевнила, що син Наталії Ващук сам винен у тому, що сталося. Цькування першокласника Дмитра активізувалося, як розповідає, пані Наталія, тоді, коли вона висунула претензії щодо шкільного харчування: з меню не співпадали страви, а також їхня вага. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці у фейсбуку.
У школі розводять руками, мовляв, це ж діти, побилися-помирилися, але Наталія Ващук це так просто залишати не збирається. Адже її дитина не хоче через кривдників відвідувати школу.
Жінка звернулася до органів регіональної ювенальної превенції, а також у відділ освіти. Збирається також звертатися зі скаргами у Міністерство освіти та до Уповноваженого з прав людини.
На жаль, отримати коментар у адміністрації школи журналістам не вдалося.
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Про це журналістам ВСН розповіла його мама – знана на Волині волонтерка Наталія Ващук. За її словами булінг щодо її дитини почався ще з часів відвідування садочка.
«Це почалося ще з садочка. Випадки були неодноразові. І була ювенальна превенція і заяви», - розповіла жінка.
На думку Наталії Ващук, переслідування її дитини були пов’язані із її волонтерською діяльністю, адже не всі в громаді були нею задоволені. Далі хлопчик пішов у школу та історія повторилася. На цей раз Дмитрика не лише ображали а й били однокласники і діти старших класів.
Дійшло до того, що дитина з плачем відмовлялася йти в школу.
«Дитина скаржилася, що його ображає і б’є один хлопчик», - поділилася волонтерка.
Наталія Ващук звернулася зі скаргою до директорки навчального закладу. Вона викликала дітей до себе в кабінет та провела з ними розмову. Хлопчики помирилися.
«Та згодом до нього став чіплятися інший хлопчик та старші діти. Мій син постійно у стресі», - каже жінка.
Дитина приходила додому із синцями на тілі. А останній випадок взагалі критичний – Дмитрик прийшов додому із розбитою губою. Травми йому завдала дівчинка лінійкою.
Мама кривдниці запевнила, що син Наталії Ващук сам винен у тому, що сталося. Цькування першокласника Дмитра активізувалося, як розповідає, пані Наталія, тоді, коли вона висунула претензії щодо шкільного харчування: з меню не співпадали страви, а також їхня вага. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці у фейсбуку.
У школі розводять руками, мовляв, це ж діти, побилися-помирилися, але Наталія Ващук це так просто залишати не збирається. Адже її дитина не хоче через кривдників відвідувати школу.
Жінка звернулася до органів регіональної ювенальної превенції, а також у відділ освіти. Збирається також звертатися зі скаргами у Міністерство освіти та до Уповноваженого з прав людини.
На жаль, отримати коментар у адміністрації школи журналістам не вдалося.
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Коментарі 2
Є мамаші які кого хочеш доведуть до зриву. Ця напевно така сама, уся школа від неї мучиться
Така мама була у мене в класі, коли вчилась моя донька. На батьківських зборах видирала вчителям і батькам очі,мовляв, що її діти найкращі і найрозумніші. Пройшли роки і її "генії" стали ніким. Миють старим німцям дупи. Як і, до речі, сама мама.
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