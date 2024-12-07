Булінг у школі на Волині: першокласника переслідують та б'ють

Дмитро Ващук від початку навчання у школі зазнає не тільки психологічного булінгу, а й фізичного насилля від однолітків і старших дітей.



Про це журналістам Наталія Ващук. За її словами булінг щодо її дитини почався ще з часів відвідування садочка.



«Це почалося ще з садочка. Випадки були неодноразові. І була ювенальна превенція і заяви», - розповіла жінка.



На думку Наталії Ващук, переслідування її дитини були пов’язані із її волонтерською діяльністю, адже не всі в громаді були нею задоволені. Далі хлопчик пішов у школу та історія повторилася. На цей раз Дмитрика не лише ображали а й били однокласники і діти старших класів.



Дійшло до того, що дитина з плачем відмовлялася йти в школу.



«Дитина скаржилася, що його ображає і б’є один хлопчик», - поділилася волонтерка.



Наталія Ващук звернулася зі скаргою до директорки навчального закладу. Вона викликала дітей до себе в кабінет та провела з ними розмову. Хлопчики помирилися.



«Та згодом до нього став чіплятися інший хлопчик та старші діти. Мій син постійно у стресі», - каже жінка.



Дитина приходила додому із синцями на тілі. А останній випадок взагалі критичний – Дмитрик прийшов додому із розбитою губою. Травми йому завдала дівчинка лінійкою.



Мама кривдниці запевнила, що син Наталії Ващук сам винен у тому, що сталося. Цькування першокласника Дмитра активізувалося, як розповідає, пані Наталія, тоді, коли вона висунула претензії щодо шкільного харчування: з меню не співпадали страви, а також їхня вага. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці у фейсбуку.



У школі розводять руками, мовляв, це ж діти, побилися-помирилися, але Наталія Ващук це так просто залишати не збирається. Адже її дитина не хоче через кривдників відвідувати школу.



Жінка звернулася до органів регіональної ювенальної превенції, а також у відділ освіти. Збирається також звертатися зі скаргами у Міністерство освіти та до Уповноваженого з прав людини.



На жаль, отримати коментар у адміністрації школи журналістам не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Першокласник із Кисилина, що у колишньому Локачинському районі,від початку навчання у школі зазнає не тільки психологічного булінгу, а й фізичного насилля від однолітків і старших дітей.Про це журналістам ВСН розповіла його мама – знана на Волині волонтерка. За її словами булінг щодо її дитини почався ще з часів відвідування садочка.«Це почалося ще з садочка. Випадки були неодноразові. І була ювенальна превенція і заяви», - розповіла жінка.На думку Наталії Ващук, переслідування її дитини були пов’язані із її волонтерською діяльністю, адже не всі в громаді були нею задоволені. Далі хлопчик пішов у школу та історія повторилася. На цей раз Дмитрика не лише ображали а й били однокласники і діти старших класів.Дійшло до того, що дитина з плачем відмовлялася йти в школу.«Дитина скаржилася, що його ображає і б’є один хлопчик», - поділилася волонтерка.Наталія Ващук звернулася зі скаргою до директорки навчального закладу. Вона викликала дітей до себе в кабінет та провела з ними розмову. Хлопчики помирилися.«Та згодом до нього став чіплятися інший хлопчик та старші діти. Мій син постійно у стресі», - каже жінка.Дитина приходила додому із синцями на тілі. А останній випадок взагалі критичний – Дмитрик прийшов додому із розбитою губою. Травми йому завдала дівчинка лінійкою.Мама кривдниці запевнила, що син Наталії Ващук сам винен у тому, що сталося. Цькування першокласника Дмитра активізувалося, як розповідає, пані Наталія, тоді, коли вона висунула претензії щодо шкільного харчування: з меню не співпадали страви, а також їхня вага. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці у фейсбуку.У школі розводять руками, мовляв, це ж діти, побилися-помирилися, але Наталія Ващук це так просто залишати не збирається. Адже її дитина не хоче через кривдників відвідувати школу.Жінка звернулася до органів регіональної ювенальної превенції, а також у відділ освіти. Збирається також звертатися зі скаргами у Міністерство освіти та до Уповноваженого з прав людини.На жаль, отримати коментар у адміністрації школи журналістам не вдалося.

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