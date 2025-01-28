Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто
Сьогодні, 09:14
У Київській області уламки збитого російського безпілотника упали на приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів – знищені і пошкоджені 36 авто, також в регіоні постраждали приватні житлові будинки та автомобілі.
Про це повідомив т.в.о голови ОВА Микола Калашник, пише Українська правда.
"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено", - йдеться в повідомленні.
Калашник додав, що наслідки російського удару зафіксували у ще 3 районах області. Там пошкоджені 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення та 3 автомобілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – підсумував т.в.о. голови ОВА.
У ніч проти 28 січня в Харкові пролунав вибух, міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт і масштабну пожежу в Новобаварському районі.
У Чернігові внаслідок атаки БпЛА зруйновані два будинки.
Вибухи також лунали у Сумах і на Київщині.
Внаслідок нічної атаки росіян в Умані на Черкащині пошкоджений інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
В Одесі внаслідок російської дронової атаки пошкоджені житлові будинки, горіли 4 автомобілі, постраждали 3 людей.
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Про це повідомив т.в.о голови ОВА Микола Калашник, пише Українська правда.
"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено", - йдеться в повідомленні.
Калашник додав, що наслідки російського удару зафіксували у ще 3 районах області. Там пошкоджені 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення та 3 автомобілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – підсумував т.в.о. голови ОВА.
У ніч проти 28 січня в Харкові пролунав вибух, міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт і масштабну пожежу в Новобаварському районі.
У Чернігові внаслідок атаки БпЛА зруйновані два будинки.
Вибухи також лунали у Сумах і на Київщині.
Внаслідок нічної атаки росіян в Умані на Черкащині пошкоджений інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
В Одесі внаслідок російської дронової атаки пошкоджені житлові будинки, горіли 4 автомобілі, постраждали 3 людей.
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