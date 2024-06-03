Минулоріч громадський транспорт Луцька перевіз 40 млн пасажирів

Минулоріч громадський транспорт Луцька перевіз 40 млн пасажирів
ромадським транспортом Луцької міської громади у 2024 році перевезено 40 млн 304 тисяч пасажирів, з них 9 млн 152 тисячі - пільгових категорій.

Про це мова у звіті про підсумки роботи відділу транспорту міської ради, - інформує ВолиньUA.

У той же час Луцьким підприємством електротранспорту було перевезено 15 млн 888 тисячі пасажирів, з них 7 млн 404 тисячі пільгових категорій. Отже, 80% перевезення пільгових категорій здійснює КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

У Луцькій міській територіальній громаді забезпечуються безоплатним проїздом у громадському транспорті учасники бойових дій, ветерани війни, члени сімей загиблого (померлого, зниклого безвісти) ветерана війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та інші 32 категорії.

Луцьким підприємством електротранспорту забезпечуються безоплатним проїздом внутрішньопереміщені особи, яким згідно з законодавством передбачено пільговий проїзд.

У 2024 році безоплатним проїздом скористались 448 тис 509 разів учасники бойових дій, 68 тис 963 рази інваліди внаслідок війни, 81 тис 354 особи на яких поширюється статус член сім’ї загиблого (померлого, зниклого безвісти) ветерана війни, 230 тис 519 разів особи з інвалідністю з дитинства. Найбільше разів скористались правом безоплатного проїзду пенсіонери за віком — 3 млн 105 тисяч разів.

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Теги: транспорт, графік роботи
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