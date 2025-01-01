Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США – 41,94 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро – 44,14 (+23 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,46 (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 січня. Вартість долара зменшилася ще на 2 коп. Євро злетіло аж на 23 коп. Злотий додав ще 4 коп.Про це повідомили на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США – 41,94 (-2 коп.)Курс євро1 євро – 44,14 (+23 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,46 (+4 коп.)

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