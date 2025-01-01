Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 січня. Вартість долара зменшилася ще на 2 коп. Євро злетіло аж на 23 коп. Злотий додав ще 4 коп.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США – 41,94 (-2 коп.)

Курс євро
1 євро – 44,14 (+23 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (+4 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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