Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 05:13
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 січня. Вартість долара зменшилася ще на 2 коп. Євро злетіло аж на 23 коп. Злотий додав ще 4 коп.
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,94 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,14 (+23 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (+4 коп.)
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Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,94 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,14 (+23 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (+4 коп.)
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