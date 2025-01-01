Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 28-29 січня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 28-29 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-29 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Буря, що бушувала вихідними, затихла. Від понеділка, 27 січня, у середу, 29 січня, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних хвилювань і бур.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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