Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 28-29 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-29 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.Буря, що бушувала вихідними, затихла. Від понеділка, 27 січня, у середу, 29 січня, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних хвилювань і бур.