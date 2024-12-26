У Вашингтоні пасажирський літак і гелікоптер зіткнулись і впали в річку

У Вашингтоні пасажирський літак і гелікоптер зіткнулись і впали в річку
Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів повідомила про зіткнення у повітрі невеликого комерційного літака з гелікоптером марки "Сікорський" поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.

Літак здійснював рейс для компанії American Airlines і вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. Згідно з даними на сайті авіаперевізника, він може вміщувати до 65 пасажирів на борту.

За попередніми даними, на борту було 64 людини. Ще троє – на борту вертольота.

Серед 64 людей у літаку 60 – пасажири.

У річці Потомак, яка тече безпосередньо біля аеропорту, проводиться пошуково-рятувальна операція. Усі рейси на прибуття та відправлення з летовища були скасовані. Персонал бере участь у ліквідації наслідків авіаційного інциденту. Очевидці говорять про велику кількість техніки на місці події.

Міністр оборони Піт Хегсет поівдомив, що розслідування трагедії вже розпочали.

"Розслідування міністерства оборони і армії запустили негайно", – написав він у X.

Офіційні джерела досі не оприлюднювали будь-які дані щодо загиблих чи постраждалих. Поки що влада не може сказати, чи є ті, хто вижив. Обидва борти впали в воду, повідомила мер Вашингтона.

"Зараз фокус на порятунку людей, і це те, на чому наші люди зараз зосереджено", – наводить її слова The Times.

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Теги: Вашингтон, літак, гелікоптер
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