У Вашингтоні пасажирський літак і гелікоптер зіткнулись і впали в річку





Про це пише



Літак здійснював рейс для компанії American Airlines і вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. Згідно з даними на сайті авіаперевізника, він може вміщувати до 65 пасажирів на борту.



За попередніми даними, на борту було 64 людини. Ще троє – на борту вертольота.



Серед 64 людей у літаку 60 – пасажири.



У річці Потомак, яка тече безпосередньо біля аеропорту, проводиться пошуково-рятувальна операція. Усі рейси на прибуття та відправлення з летовища були скасовані. Персонал бере участь у ліквідації наслідків авіаційного інциденту. Очевидці говорять про велику кількість техніки на місці події.



Міністр оборони Піт Хегсет поівдомив, що розслідування трагедії вже розпочали.



"Розслідування міністерства оборони і армії запустили негайно", – написав він у X.



Офіційні джерела досі не оприлюднювали будь-які дані щодо загиблих чи постраждалих. Поки що влада не може сказати, чи є ті, хто вижив. Обидва борти впали в воду, повідомила мер Вашингтона.



"Зараз фокус на порятунку людей, і це те, на чому наші люди зараз зосереджено", – наводить її слова The Times.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів повідомила про зіткнення у повітрі невеликого комерційного літака з гелікоптером марки "Сікорський" поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.Літак здійснював рейс для компанії American Airlines і вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. Згідно з даними на сайті авіаперевізника, він може вміщувати до 65 пасажирів на борту.За попередніми даними, на борту було 64 людини. Ще троє – на борту вертольота.Серед 64 людей у літаку 60 – пасажири.У річці Потомак, яка тече безпосередньо біля аеропорту, проводиться пошуково-рятувальна операція. Усі рейси на прибуття та відправлення з летовища були скасовані. Персонал бере участь у ліквідації наслідків авіаційного інциденту. Очевидці говорять про велику кількість техніки на місці події.Міністр оборони Піт Хегсет поівдомив, що розслідування трагедії вже розпочали."Розслідування міністерства оборони і армії запустили негайно", – написав він у X.Офіційні джерела досі не оприлюднювали будь-які дані щодо загиблих чи постраждалих. Поки що влада не може сказати, чи є ті, хто вижив. Обидва борти впали в воду, повідомила мер Вашингтона."Зараз фокус на порятунку людей, і це те, на чому наші люди зараз зосереджено", – наводить її слова The Times.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію