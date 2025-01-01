ВЛК для «обмежено придатних»: в Раді хочуть продовжити терміни аж до літа

ВЛК для «обмежено придатних»: в Раді хочуть продовжити терміни аж до літа
В Україні хочуть продовжити строк проходження ВЛК для "обмежено придатних" до літа. Мова йде про початок червня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

На даний момент ця ініціатива перебуває на стадії законопроекта, він зараз проходить реєстраційні процедури і коли буде зареєстрований, з ним буде можна ознайомитися. В документі, за даними РБК-Україна, фігурує дата 5 червня.

Про підготовку законопроекту також повідомила заступник глави Офісу президента Ірина Верещук. За її даними, в законопроекті йдеться про дві важливі речі.

"По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років", - зазначила вона.

Ситуація з "обмежено придатними" в Україні

Минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. У зв'язку з цим військовозобов'язані, які мають цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію. На це цій категорії дали 9 місяців після набуття законом чинності - до 4 лютого 2025 року.

Нещодавно Верещук повідомила, що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.

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Теги: Україна, росія, війна
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