ВЛК для «обмежено придатних»: в Раді хочуть продовжити терміни аж до літа





Про це в коментарі Олександр Завітневич.



На даний момент ця ініціатива перебуває на стадії законопроекта, він зараз проходить реєстраційні процедури і коли буде зареєстрований, з ним буде можна ознайомитися. В документі, за даними РБК-Україна, фігурує дата 5 червня.



Про підготовку законопроекту також повідомила заступник глави Офісу президента Ірина Верещук. За її даними, в законопроекті йдеться про дві важливі речі.



"По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років", - зазначила вона.



Ситуація з "обмежено придатними" в Україні



Минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. У зв'язку з цим військовозобов'язані, які мають цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію. На це цій категорії дали 9 місяців після набуття законом чинності - до 4 лютого 2025 року.



Нещодавно Верещук повідомила, що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні хочуть продовжити строк проходження ВЛК для "обмежено придатних" до літа. Мова йде про початок червня.Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкиНа даний момент ця ініціатива перебуває на стадії законопроекта, він зараз проходить реєстраційні процедури і коли буде зареєстрований, з ним буде можна ознайомитися. В документі, за даними РБК-Україна, фігурує дата 5 червня.Про підготовку законопроекту також повідомила заступник глави Офісу президента Ірина Верещук. За її даними, в законопроекті йдеться про дві важливі речі."По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років", - зазначила вона.Минулого року президент Українисвоїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. У зв'язку з цим військовозобов'язані, які мають цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію. На це цій категорії дали 9 місяців після набуття законом чинності - до 4 лютого 2025 року.Нещодавноповідомила, що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.

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