Або пішки, або велосипедом: в трьох селах на Волині 4 роки не їздить автобус





У цих трьох селах проживають орієнтовно 900 жителів, розповіла Тетяна Чайка.



Що про проблему кажуть місцеві жителі



Анна Бабич декілька разів на тиждень возить сина на діаліз у лікарню. Власної машини родина немає, тому часину шляху жінка з дитиною долають пішки.



"До траси ми йдемо більше як 2 кілометри на саму зупинку. І ввечері ми приїжджаємо в 5 годин в Соловичі і ми так само мусимо йти. Бо син велосипедом їхати не може, бо і нього рука замотана", — каже жінка з села Кустиці.



Відстань від дальнього села до центру громади — 17 кілометрів. До своїх робочих місць чи в інших справах люди дістаються в різні способи, розповідає жителька Дулібів Надія Коптюк, яка працює в Турійську, що за 10 кілометрів від села.



"В любу погоду я або пішки йду, або велосипедом їду, — говорить жителька Дуліб. — Отак і добираюсь. Я вже 38 років працюю в лікарні, а зараз вже роки своє беруть і тяжко добиратися".



Відсутність транспортного сполучення з Турійськом впливає і на вчасне отримання меддопомоги, соціальних послуг. Діти не можуть дістатися до Будинку дитячої творчості і музичної школи.



Жителька Дулібів Ольга Токарська розповіла Суспільному: писала не одне звернення до різних органів влади, але ситуацію це не вирішило.



"Писала до сесії Народних депутатів, потім двічі писала до міністерства соціальної політики, в Офіс президента двічі, потім в міністерство інфраструктури, — перелічує волинянка. — Мені приходили відповіді, всі звернення мої надходили в обласну адміністрацію в транспортний відділ, а вони просто відписували, що немає перевізників".



Коментар обласного відділу транспорту



Керівник обласного відділу транспорту та зв’язку департаменту інфраструктури Назар Романюк у коментарі Суспільному сказав, що зараз в області відсутнє пасажирське перевезення на пів сотні маршрутів з різних причин. Найчастіше — погане дорожнє покриття.



"На початку лютого ми оголошуємо конкурс на пасажирські перевезення в області. Будемо старатися об’єднати об’єкти конкурсу в більш прибуткові маршрути, щоб перевізник міг, ідучи по хорошому маршруту закривати очі на погане дорожнє покриття, — зазначив посадовець.



Зі слів старости Дулібівського старостинського округу Тетяни Чайки, на наступній сесії Турійської селищної ради, яка відбудеться 5 лютого, розглянуть питання про виділення коштів на ремонт місцевих доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кустичах, Дулібах та Туричанах в Турійській громаді на Волині чотири роки відсутнє пасажирське перевезення.У цих трьох селах проживають орієнтовно 900 жителів, розповіла Суспільному староста Дулібівдекілька разів на тиждень возить сина на діаліз у лікарню. Власної машини родина немає, тому часину шляху жінка з дитиною долають пішки."До траси ми йдемо більше як 2 кілометри на саму зупинку. І ввечері ми приїжджаємо в 5 годин в Соловичі і ми так само мусимо йти. Бо син велосипедом їхати не може, бо і нього рука замотана", — каже жінка з села Кустиці.Відстань від дальнього села до центру громади — 17 кілометрів. До своїх робочих місць чи в інших справах люди дістаються в різні способи, розповідає жителька Дулібів, яка працює в Турійську, що за 10 кілометрів від села."В любу погоду я або пішки йду, або велосипедом їду, — говорить жителька Дуліб. — Отак і добираюсь. Я вже 38 років працюю в лікарні, а зараз вже роки своє беруть і тяжко добиратися".Відсутність транспортного сполучення з Турійськом впливає і на вчасне отримання меддопомоги, соціальних послуг. Діти не можуть дістатися до Будинку дитячої творчості і музичної школи.Жителька Дулібіврозповіла Суспільному: писала не одне звернення до різних органів влади, але ситуацію це не вирішило."Писала до сесії Народних депутатів, потім двічі писала до міністерства соціальної політики, в Офіс президента двічі, потім в міністерство інфраструктури, — перелічує волинянка. — Мені приходили відповіді, всі звернення мої надходили в обласну адміністрацію в транспортний відділ, а вони просто відписували, що немає перевізників".Керівник обласного відділу транспорту та зв’язку департаменту інфраструктуриу коментарі Суспільному сказав, що зараз в області відсутнє пасажирське перевезення на пів сотні маршрутів з різних причин. Найчастіше — погане дорожнє покриття."На початку лютого ми оголошуємо конкурс на пасажирські перевезення в області. Будемо старатися об’єднати об’єкти конкурсу в більш прибуткові маршрути, щоб перевізник міг, ідучи по хорошому маршруту закривати очі на погане дорожнє покриття, — зазначив посадовець.Зі слів старости Дулібівського старостинського округу Тетяни Чайки, на наступній сесії Турійської селищної ради, яка відбудеться 5 лютого, розглянуть питання про виділення коштів на ремонт місцевих доріг.

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