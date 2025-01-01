Уночі ППО збила 37 дронів: є пошкодження у чотирьох областях





Удару росіяни завдавали з різних напрямків: Курській, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах.



Станом на 9 годину підтвердили збиття 37 дронів у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпопетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.



Внаслідок атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська і Полтавська області. Пошкодили промислові підприємства, приватні і багатоповерхові оселі, авто.



У Сумах ворог вдарив по багатоповерхівці. Станом на зараз відомо про чотирьох жертв і дев'ятьох поранених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 30 січня, починаючи з 19:00, ворог атакував українців 81 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типі.Удару росіяни завдавали з різних напрямків: Курській, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах.Станом на 9 годину підтвердили збиття 37 дронів у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпопетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.Внаслідок атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська і Полтавська області. Пошкодили промислові підприємства, приватні і багатоповерхові оселі, авто.. Станом на зараз відомо про чотирьох жертв і дев'ятьох поранених.

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