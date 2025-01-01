Уночі ППО збила 37 дронів: є пошкодження у чотирьох областях
Сьогодні, 11:53
У ніч на 30 січня, починаючи з 19:00, ворог атакував українців 81 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типі.
Удару росіяни завдавали з різних напрямків: Курській, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах.
Станом на 9 годину підтвердили збиття 37 дронів у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпопетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.
Внаслідок атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська і Полтавська області. Пошкодили промислові підприємства, приватні і багатоповерхові оселі, авто.
У Сумах ворог вдарив по багатоповерхівці. Станом на зараз відомо про чотирьох жертв і дев'ятьох поранених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Удару росіяни завдавали з різних напрямків: Курській, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах.
Станом на 9 годину підтвердили збиття 37 дронів у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпопетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.
Внаслідок атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська і Полтавська області. Пошкодили промислові підприємства, приватні і багатоповерхові оселі, авто.
У Сумах ворог вдарив по багатоповерхівці. Станом на зараз відомо про чотирьох жертв і дев'ятьох поранених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Уночі ППО збила 37 дронів: є пошкодження у чотирьох областях
Сьогодні, 11:53