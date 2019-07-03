Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань парламенту

Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань парламенту
Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував Верховній Раді підтримати відсторонення народного депутата Петра Порошенка від участі у засіданнях українського парламенту. Таке рішення ухвалили через нецензурні висловлювання у сварці Порошенка з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком у сесійній залі 19 грудня.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Ухвалення відповідної ініціативи підтримали 6 народних депутатів, 3 утрималися, проти - 1.

Голова регламентного комітету та нардеп "Слуги народу" Сергій Кальченко наголосив, що надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада України.

Це може відбутися вже наступного тижня.

Напередодні засідання голова парламентського комітету з гуманітарної політики від "Слуги народу" Микита Потураєв направив до регламентного комітету листа за підписом 39 депутатів з вимогою відсторонити голову фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка від пленарних засідань після їхнього інциденту з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що Офіс президента тисне на "слуг народу" і намагається заборонити лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку бути присутнім на пленарних засіданнях Ради за начебто образу "слуги" Яременка в приватному діалозі.

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Теги: Порошенко, Верховна Рада
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