Двічі вистрілив у самку лося: волинянину повідомили про підозру

Волинянину, який убив вагітну лосиху, повідомили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 29-річному жителю села Броди Ковельського району повідомлено про підозру в порушенні правил полювання (ч. 2 ст. 248 КК України).За даними слідства, увечері 23 січня 2025 року в заборонений для полювання період, не маючи дозволу на відстріл тварин, занесених до Червоної книги України, чоловік разом із поки не встановленим спільником приїхали автомобілем на територію Гірницького лісництва.Використовуючи нарізний карабін «Sabatti Rover 870», підозрюваний двічі вистрілив у самку лося європейського, яку вистежив на території, а опісля перерізав тварині горло.Окрім лосихи, загинули також двоє її ненароджених малят.Незаконними діями волинянина завдано шкоди навколишньому природному середовищу на 240 тисяч гривень. 100 тисяч гривень він уже відшкодував у ході досудового розслідування.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.