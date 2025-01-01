Загинув на Курщині: Луцька громада попрощалася з Героєм Дмитром Матвіюком

У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця, який віддав своє життя у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 30 січня, Героя відспівали у храмі Святої Великомучениці Катерини.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Матвіюк Дмитро Вікторович (29.11.1985 року народження) загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук", - йдеться в повідомленні.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.