Загинув на Курщині: Луцька громада попрощалася з Героєм Дмитром Матвіюком
Сьогодні, 12:08
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Дмитра Матвіюка, який віддав своє життя у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 30 січня, Героя відспівали у храмі Святої Великомучениці Катерини.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Матвіюк Дмитро Вікторович (29.11.1985 року народження) загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук", - йдеться в повідомленні.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Матвіюк Дмитро Вікторович (29.11.1985 року народження) загинув 23 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук", - йдеться в повідомленні.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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