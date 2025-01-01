Окупант вивіз дівчину з Харківщини до Бєлгорода, понад рік насильно утримував її у квартирі та ґвалтував, - ОГП





Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція, пише



Підозрюваний — військовослужбовець 1 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії західного військового округу зс рф, який брав участь у захопленні Ізюмщини.



За даними слідства, навесні 2022 року під час перебування в одному з сіл Ізюмського району окупант вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Він схопив її та насильно потягнув до сусіднього будинку, де нікого не було. Погрожуючи вогнепальною зброєю, окупант зґвалтував дівчину. Пізніше зробив це знову.



Потім військовий попросив двох інших окупантів з позивними Ібрагім та Мага вивезти дівчину до російського Бєлгорода.



У червні 2022-го ті приїхали до неї, наказали негайно збирати речі та документи, а в разі відмови чи опору — погрожували розстріляти всю її родину. росіяни посадили її в авто та повезли до прикордонного пункту пропуску «Веригівка», де примусили пройти паспортний контроль.



На російському боці кордону її вже чекав підозрюваний. Чоловік привіз дівчину до квартири в Бєлгороді, де понад рік утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив.



«Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері — завжди зачинені на замок», — встановили слідчі.



Систематичні побиття, психологічні страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства. Вона випила борну кислоту.



Згодом їй все-таки вдалося вирватися з неволі після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку рф за ухилення від проходження служби. Дівчина вже перебуває в Україні.



Окупанту заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці ідентифікували російського військового, який організував депортацію жительки Харківської області до Бєлгорода, де понад рік тримав її в неволі та ґвалтував.Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція, пише Громадське Підозрюваний — військовослужбовець 1 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії західного військового округу зс рф, який брав участь у захопленні Ізюмщини.За даними слідства, навесні 2022 року під час перебування в одному з сіл Ізюмського району окупант вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Він схопив її та насильно потягнув до сусіднього будинку, де нікого не було. Погрожуючи вогнепальною зброєю, окупант зґвалтував дівчину. Пізніше зробив це знову.Потім військовий попросив двох інших окупантів з позивними Ібрагім та Мага вивезти дівчину до російського Бєлгорода.У червні 2022-го ті приїхали до неї, наказали негайно збирати речі та документи, а в разі відмови чи опору — погрожували розстріляти всю її родину. росіяни посадили її в авто та повезли до прикордонного пункту пропуску «Веригівка», де примусили пройти паспортний контроль.На російському боці кордону її вже чекав підозрюваний. Чоловік привіз дівчину до квартири в Бєлгороді, де понад рік утримував проти її волі, ґвалтував та систематично бив.«Щоб дівчина не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері — завжди зачинені на замок», — встановили слідчі.Систематичні побиття, психологічні страждання, незаконне утримання та сексуальне рабство підштовхнули дівчину до спроби самогубства. Вона випила борну кислоту.Згодом їй все-таки вдалося вирватися з неволі після того, як окупанта затримала військова служба правопорядку рф за ухилення від проходження служби. Дівчина вже перебуває в Україні.Окупанту заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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