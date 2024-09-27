«На себе не було часу»: історії пацієнтів і коментарі лікарів онкоцентру на Волині





Про це Оксана Гринчук.



Пацієнти центру онкології



Гінекологічне відділення розраховане на 35 ліжок, 34 із них — зайняті. 62-річна Марія Коструба лікується другий місяць, Зараз проходить реабілітацію після оперативного втручання. Попереду в жінки променева терапія.



"Я мала оперувати грижу і здала аналізи і виявилося, що в мене онко. Великий стрес, але я думаю, може, переживу це все. Складна в мене операція була, але все позаду", — говорить пацієнтка.



Ще одна пацієнтка гінекологічного відділення — 53-річна Галина Демчик. Нині жінку прооперували. Проблеми зі здоров’ям, розказує, мала давно.



"В мене міома була, вузол великий. Так якось сталося, що чоловік помер від онкології, на себе не було часу. Я на роботу ходила, не хотілося зразу під ніж лягати. Треба раніше звертатися, не ждати поки вже геть погано", — каже жінка.



Зі слів Галини Демчик, її операція тривала 3 години. Нині стан пацієнтки стабільний.



Рак шийки матки помолодшав



В останні роки рак шийки матки діагностують у все молодших пацієнток. У більшості випадків хворобу виявляють запізно, бо жінки не проходять регулярні щорічні обстеження, а специфічних симптомів це захворювання немає.



"Нас турбує занедбаність, коли рак виявляється не на першій, другій стадії, а третя, четверта стадія, коли засобів допомогти ми маємо все менше, — гінекологиня Оксана Гринчук. — Симптомів рак шийки матки, на жаль, немає, але є певні ознаки, які нас можуть насторожити — це контактні кровомазання, порушення менструального циклу і кров'янисті виділення в менопаузі".



Зі слів Оксани Гринчук, основним методом профілактики раку шийки матки є вакцинація проти вірусу папіломи людини. Найліпше вакцинуватися у підлітковому віці, до початку статевого життя. Це стосується не лише дівчат, але й хлопців.



Як розповіла лікарка-онкологиня Світлана Дмитрієва, у 2024 році рак шийки матки за кількістю випадків посів третє місце серед усіх онкогенітальних патологій у жінок на Волині.



"З початком COVID-19, з початком війни значно погіршилася ситуація по ранній діагностиці онкопатологій. В області практично відсутні кабінети онкопрофоглядів", — додала Світлана Дмитрієва.



Торік в обласному онкоцентрі пролікували понад 11 тисяч пацієнтів, з них — майже 3 тисячі з онкогінекологічною патологією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 59 жінок упродовж 2024 року у медичному центрі онкології Волинської обласної клінічної лікарні діагностували рак шийки матки, це менше, ніж у 2023 році, але серед діагностованих випадків зросла частка тих, які виявляють у занедбаному стані.Про це Суспільному розповіла гінекологиняГінекологічне відділення розраховане на 35 ліжок, 34 із них — зайняті. 62-річналікується другий місяць, Зараз проходить реабілітацію після оперативного втручання. Попереду в жінки променева терапія."Я мала оперувати грижу і здала аналізи і виявилося, що в мене онко. Великий стрес, але я думаю, може, переживу це все. Складна в мене операція була, але все позаду", — говорить пацієнтка.Ще одна пацієнтка гінекологічного відділення — 53-річна. Нині жінку прооперували. Проблеми зі здоров’ям, розказує, мала давно."В мене міома була, вузол великий. Так якось сталося, що чоловік помер від онкології, на себе не було часу. Я на роботу ходила, не хотілося зразу під ніж лягати. Треба раніше звертатися, не ждати поки вже геть погано", — каже жінка.Зі слів Галини Демчик, її операція тривала 3 години. Нині стан пацієнтки стабільний.В останні роки рак шийки матки діагностують у все молодших пацієнток. У більшості випадків хворобу виявляють запізно, бо жінки не проходять регулярні щорічні обстеження, а специфічних симптомів це захворювання немає."Нас турбує занедбаність, коли рак виявляється не на першій, другій стадії, а третя, четверта стадія, коли засобів допомогти ми маємо все менше, — гінекологиня Оксана Гринчук. — Симптомів рак шийки матки, на жаль, немає, але є певні ознаки, які нас можуть насторожити — це контактні кровомазання, порушення менструального циклу і кров'янисті виділення в менопаузі".Зі слів Оксани Гринчук, основним методом профілактики раку шийки матки є вакцинація проти вірусу папіломи людини. Найліпше вакцинуватися у підлітковому віці, до початку статевого життя. Це стосується не лише дівчат, але й хлопців.Як розповіла лікарка-онкологиня, у 2024 році рак шийки матки за кількістю випадків посів третє місце серед усіх онкогенітальних патологій у жінок на Волині."З початком COVID-19, з початком війни значно погіршилася ситуація по ранній діагностиці онкопатологій. В області практично відсутні кабінети онкопрофоглядів", — додала Світлана Дмитрієва.Торік в обласному онкоцентрі пролікували понад 11 тисяч пацієнтів, з них — майже 3 тисячі з онкогінекологічною патологією.

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