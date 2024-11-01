На Волині з вікна другого поверху випав чотирирічний хлопчик

На Волині з вікна другого поверху випав чотирирічний хлопчик
У селищі Маневичі Камінь-Каширського району з вікна другого поверху випав чотирирічний хлопчик. Подія трапилася вчора, 29 січня.

Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов увечері 29 січня.

По приїзду медики надавали допомогу чотирирічному хлопчикові.

Дитину з закритою черепно-мозковою травмою було доставлено до профільного закладу охорони здоров'я.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що вчора до поліції надходило повідомлення про те, що з другого поверху помешкання випав чотирирічний хлопчик. Його госпіталізували.

Наразі життю і здоровʼю дитини нічого не загрожує. У поліції подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

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Теги: Волинь, хлопчик
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