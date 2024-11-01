На Волині з вікна другого поверху випав чотирирічний хлопчик





Як зазначили



По приїзду медики надавали допомогу чотирирічному хлопчикові.



Дитину з закритою черепно-мозковою травмою було доставлено до профільного закладу охорони здоров'я.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що вчора до поліції надходило повідомлення про те, що з другого поверху помешкання випав чотирирічний хлопчик. Його госпіталізували.



Наразі життю і здоровʼю дитини нічого не загрожує. У поліції подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Маневичі Камінь-Каширського району з вікна другого поверху випав чотирирічний хлопчик. Подія трапилася вчора, 29 січня.Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов увечері 29 січня.По приїзду медики надавали допомогу чотирирічному хлопчикові.Дитину з закритою черепно-мозковою травмою було доставлено до профільного закладу охорони здоров'я.У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що вчора до поліції надходило повідомлення про те, що з другого поверху помешкання випав чотирирічний хлопчик. Його госпіталізували.Наразі життю і здоровʼю дитини нічого не загрожує. У поліції подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

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