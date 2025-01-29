На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Чус

Микола Чус.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Чус Микола Миколайович, 20.01.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія — електрика 2 радіостанції взводу зв’язку 1 стрілецького батальйону.



Солдат Чус Микола Миколайович загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Чус Микола Миколайович, 20.01.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія — електрика 2 радіостанції взводу зв’язку 1 стрілецького батальйону.Солдат Чус Микола Миколайович загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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