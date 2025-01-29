На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Чус

На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Чус
На війні загинув Герой з Луцька Микола Чус.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Чус Микола Миколайович, 20.01.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія — електрика 2 радіостанції взводу зв’язку 1 стрілецького батальйону.

Солдат Чус Микола Миколайович загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна
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