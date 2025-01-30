ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого

ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого
30 січня в Офісі Президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і домовилися, зокрема, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Таку заяву зробила заступниця лави ОПУ Ірина Верещук, пише LB.ua.

На нараді були присутні представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

За словами Верещук, говорили про необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, які передбачають таке:

- повторне проходження ВЛК не обовʼязкове для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;

дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня, для цього у парламенті зареєстрували вже законопроєкт під номером 12457.

«Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю», - підкреслила заступниця глави ОПУ.

Раніше Верещук повідомляла, що понад мільйон людей з таким статусом просто не встигають виконати вимогу закону до 4 лютого, адже не отримували виклик на медогляд або не можуть отримати його зараз через черги у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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