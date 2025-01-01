На Сумщині загинув Герой з Волині Павло Бурець





Про це



"27 січня 2025 року в районі населеного пункту Ямне Охтирського району Сумської області загинув сержант військової частини А4457 Павло Сергійович Бурець, 1977 року народження.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 січня до 1 лютого 2025 року включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенську громаду знову надійшла чорна звістка, у протистоянні з ворогом вона втратила ще одного Героя.Про це повідомили на сайті міської ради."27 січня 2025 року в районі населеного пункту Ямне Охтирського району Сумської області загинув сержант військової частини А4457, 1977 року народження.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 січня до 1 лютого 2025 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

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