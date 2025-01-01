Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 31 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.

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