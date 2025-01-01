Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 31 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 31 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 січня
Сьогодні, 20:00
На Сумщині загинув Герой з Волині Павло Бурець
Сьогодні, 18:30