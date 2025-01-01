Рахують збитки: у нацпарку на Волині розповіли про наслідки пожежі





У телефонному коментарі Олександр Сащук розповів, що під час пожежі вигорів гектар природоохоронної площі. Зокрема, йдеться про болотисту місцевість з очеретом та осокою.



"За нашими спостереженнями тварини не постраждали. Рослинність теж не значною мірою. Наразі встановлюються причини її виникнення. Можливо це був підпал", — каже Олександр Сащук.



З його слів, зараз у нацпарку на території природно-заповідного фонду для недопущення пожеж створюють мінералізовані смуги та протипожежні розриви в лісових масивах.



"До поліції надходило повідомлення про пожежу у національному парку "Прип'ять-Стохід" на Камінь-Каширщині. Внаслідок пожежі ніхто з людей не травмувався", — розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська.



З її слів, поліцейські відомості зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Нині триває перевірка за результатами якої буде прийняте відповідне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У національного природного парку "Прип'ять-Стохід" після пожежі, яка сталася 27 січня, підраховують збитки.У телефонному коментарі Суспільному 30 січня директор нацпаркурозповів, що під час пожежі вигорів гектар природоохоронної площі. Зокрема, йдеться про болотисту місцевість з очеретом та осокою."За нашими спостереженнями тварини не постраждали. Рослинність теж не значною мірою. Наразі встановлюються причини її виникнення. Можливо це був підпал", — каже Олександр Сащук.З його слів, зараз у нацпарку на території природно-заповідного фонду для недопущення пожеж створюють мінералізовані смуги та протипожежні розриви в лісових масивах."До поліції надходило повідомлення про пожежу у національному парку "Прип'ять-Стохід" на Камінь-Каширщині. Внаслідок пожежі ніхто з людей не травмувався", — розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції ВолиніЗ її слів, поліцейські відомості зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Нині триває перевірка за результатами якої буде прийняте відповідне рішення.

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