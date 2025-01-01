Рахують збитки: у нацпарку на Волині розповіли про наслідки пожежі

Рахують збитки: у нацпарку на Волині розповіли про наслідки пожежі
У національного природного парку "Прип'ять-Стохід" після пожежі, яка сталася 27 січня, підраховують збитки.

У телефонному коментарі Суспільному 30 січня директор нацпарку Олександр Сащук розповів, що під час пожежі вигорів гектар природоохоронної площі. Зокрема, йдеться про болотисту місцевість з очеретом та осокою.

"За нашими спостереженнями тварини не постраждали. Рослинність теж не значною мірою. Наразі встановлюються причини її виникнення. Можливо це був підпал", — каже Олександр Сащук.

З його слів, зараз у нацпарку на території природно-заповідного фонду для недопущення пожеж створюють мінералізовані смуги та протипожежні розриви в лісових масивах.

"До поліції надходило повідомлення про пожежу у національному парку "Прип'ять-Стохід" на Камінь-Каширщині. Внаслідок пожежі ніхто з людей не травмувався", — розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська.

З її слів, поліцейські відомості зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Нині триває перевірка за результатами якої буде прийняте відповідне рішення.

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Теги: Волинь, Нацпарк, пожежа
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