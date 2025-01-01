На Волині експодружжя судиться за будинок, який придбали на пожертви людей. ВІДЕО

Петром та Надією Кундюками.



Цю хату сім'я купила разом понад 20 років тому за гроші, які зібрали небайдужі волиняни молодому подружжю та шести братам і сестрам Надії, які лишились сиротами, - повідомляє



Як розповіла суддя Світлана Масляна, позивач Петро Кундюк разом із колишньою дружиною володіють майном навпіл. Чоловік 7 років живе у будинку другої дружини, а ця житлова площа потрібна йому на майбутнє.



"Так, як в мене жінка інвалід ІІ групи, і з нами проживають її син, невістка, 2 дітей. Діти сказали одразу: "Якщо мама помре раніше, то ви повинні забратися з хати", — каже позивач Петро Кондюк.



"Приходжу, бо мої речі тут, вона без мого дозволу викинула ліжко. Я викликав поліцію, вони посміялись і поїхали далі. Тепер вона мої нові речі на гору повикидала. Валяються там. Я хочу – моє, хай воно тут лежить", — говорить чоловік.



Наразі в будинку Надія Кундюк живе з меншою сестрою. Старші брати і сестри, які були під опікою колишнього подружжя, виросли та роз'їхались, спільні діти також.



Жінка каже, що колишній чоловік пив, тому й розійшлися, але він продовжує навідуватися до оселі нетверезий.



"Постійне сімейне насильство, погрози, бійки, ми ховалися в сусідів, ми ховалися в курникові, на горі. Де ми тільки не ховались, боялись коли він нас знайде. Найостанніша справа була 12 липня, як я викликала поліцію", — каже жінка.



Суддя Світлана Масляна запропонувала колишньому подружжю укласти мирову угоду щодо поділених квадратних метрів. На мирову обидвоє погодились. Надія Кундюк готова власним коштом добудувати в будинку окремий вхід для колишнього чоловіка і провести воду, аби тільки не перетинатися з ним. І лише тоді, говорить жінка, він зможе приходити до своєї власності.



На перемовини та узгодження деталей колишньому подружжю суддя дала 18 днів. Наступне засідання щодо укладання мирової заплановане на 17 лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Локачинському районному суді відбулося засідання у справі про визначення порядку користування будинком у селі Маньків колишнім подружжям —таЦю хату сім'я купила разом понад 20 років тому за гроші, які зібрали небайдужі волиняни молодому подружжю та шести братам і сестрам Надії, які лишились сиротами, - повідомляє Суспільне Як розповіла суддя, позивач Петро Кундюк разом із колишньою дружиною володіють майном навпіл. Чоловік 7 років живе у будинку другої дружини, а ця житлова площа потрібна йому на майбутнє."Так, як в мене жінка інвалід ІІ групи, і з нами проживають її син, невістка, 2 дітей. Діти сказали одразу: "Якщо мама помре раніше, то ви повинні забратися з хати", — каже позивач Петро Кондюк."Приходжу, бо мої речі тут, вона без мого дозволу викинула ліжко. Я викликав поліцію, вони посміялись і поїхали далі. Тепер вона мої нові речі на гору повикидала. Валяються там. Я хочу – моє, хай воно тут лежить", — говорить чоловік.Наразі в будинку Надія Кундюк живе з меншою сестрою. Старші брати і сестри, які були під опікою колишнього подружжя, виросли та роз'їхались, спільні діти також.Жінка каже, що колишній чоловік пив, тому й розійшлися, але він продовжує навідуватися до оселі нетверезий."Постійне сімейне насильство, погрози, бійки, ми ховалися в сусідів, ми ховалися в курникові, на горі. Де ми тільки не ховались, боялись коли він нас знайде. Найостанніша справа була 12 липня, як я викликала поліцію", — каже жінка.Суддя Світлана Масляна запропонувала колишньому подружжю укласти мирову угоду щодо поділених квадратних метрів. На мирову обидвоє погодились. Надія Кундюк готова власним коштом добудувати в будинку окремий вхід для колишнього чоловіка і провести воду, аби тільки не перетинатися з ним. І лише тоді, говорить жінка, він зможе приходити до своєї власності.На перемовини та узгодження деталей колишньому подружжю суддя дала 18 днів. Наступне засідання щодо укладання мирової заплановане на 17 лютого.

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