Помер екскерівник волинського ансамблю пісні і танцю «Колос»

Відійшов у Вічність екскерівник оркестру ансамблю пісні і танцю України «Колос»Про це повідомив заступник Підгайцівського сільського голови"Сьогодні перестало битися серце друга, наставника, колеги і справжньої Людини - відомого волинянина, українського композитора, Заслуженого працівника культури України, Заслуженого артиста естрадного мистецтва України, соліста та екскерівника оркестру ансамблю пісні і танцю України «Колос», члена Національної Ліги композиторів України Ярослава Андрійовича Найди", - йдеться у дописі заступника Підгайцівського сільського голови.2 січня Ілля Найда відсвяткував 80-річний ювілей, а сьогодні його душа полинула у небо, як десятиліттями линули, створені ним мелодії.У 1969 році, після навчання, Ярослав Найда був направлений на посаду художнього керівника та соліста-вокаліста в заслужений ансамбль пісні і танцю України «Колос», який прославляв Україну на усіх континентах світу більше 50 років. Після того, як колектив продовжив творчу діяльність на базі Підгайцівської громади, Ярослав Андрійович всіляко підтримував «Колос» та продовжував брати участь у виступах.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Андрійовича та всій мистецькій спільноті України.