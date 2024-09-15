Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського





Про це повідомили на сторінці громади.



"Солдат Звінчковький Сергій Святославович, загинув 15.08.2024 поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. До 30.01.2025 вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.



Народився Сергій 02.07.1990 у селі Коритниця Володимир-Волинського району. Проживав у селі Стенжаричі. Без чоловіка лишилася дружина, без батька дворічний синочок, а без сина - мама і тато.



Поховають загиблого Героя у селі Стенжаричі.



Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчергове трагічна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Устилузьку громаду.Про це повідомили на сторінці громади."Солдат, загинув 15.08.2024 поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. До 30.01.2025 вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.Народився Сергій 02.07.1990 у селі Коритниця Володимир-Волинського району. Проживав у селі Стенжаричі. Без чоловіка лишилася дружина, без батька дворічний синочок, а без сина - мама і тато.Поховають загиблого Героя у селі Стенжаричі.Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя.

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