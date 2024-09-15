Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського

Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського
Вчергове трагічна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Устилузьку громаду.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Солдат Звінчковький Сергій Святославович, загинув 15.08.2024 поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. До 30.01.2025 вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.

Народився Сергій 02.07.1990 у селі Коритниця Володимир-Волинського району. Проживав у селі Стенжаричі. Без чоловіка лишилася дружина, без батька дворічний синочок, а без сина - мама і тато.

Поховають загиблого Героя у селі Стенжаричі.

Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя.

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Теги: Волинь, Україна, війна, загибель, Устилуг, Стенжаричі, смерть, Торецьк
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