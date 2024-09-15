Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського
Сьогодні, 22:38
Вчергове трагічна звістка про загибель воїна-краянина сколихнула Волинь та Устилузьку громаду.
Про це повідомили на сторінці громади.
"Солдат Звінчковький Сергій Святославович, загинув 15.08.2024 поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. До 30.01.2025 вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.
Народився Сергій 02.07.1990 у селі Коритниця Володимир-Волинського району. Проживав у селі Стенжаричі. Без чоловіка лишилася дружина, без батька дворічний синочок, а без сина - мама і тато.
Поховають загиблого Героя у селі Стенжаричі.
Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці громади.
"Солдат Звінчковький Сергій Святославович, загинув 15.08.2024 поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. До 30.01.2025 вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.
Народився Сергій 02.07.1990 у селі Коритниця Володимир-Волинського району. Проживав у селі Стенжаричі. Без чоловіка лишилася дружина, без батька дворічний синочок, а без сина - мама і тато.
Поховають загиблого Героя у селі Стенжаричі.
Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна-Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського
Сьогодні, 22:38
Помер екскерівник волинського ансамблю пісні і танцю «Колос»
Сьогодні, 21:16