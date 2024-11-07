У Луцьку судять чоловіка, який кинув гранату на Ковельській. ВІДЕО





У результаті цього травмувалося 5 людей, - повідомляє



На початку судового засідання прокурор Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Микола Ковтонюк вніс клопотання продовжити обвинуваченому запобіжний захід.



"Існують обставини, що які дають достатньо підстав вважати, що обвинувачений при застосуванні до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із позбавленням волі, зможе переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні", — сказав прокурор.



Головуючий суддя Ярослав Артиш зазначив, що запобіжний захід закінчується 2 лютого, а ризики залишилися незмінними.



Обвинуваченому, 35-річному мешканцю Луцького району, військовослужбовцю, колегія суддів продовжила запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.



У суді заслухали двох потерпілих, які прийшли на засідання, та дослідили речові й письмові докази. Також мали допитати свідків, однак вони на засідання не з’явилися.



Колегія суддів заслухала свідчення двох потерпілих — Любові Гетьман та Наталії Сєргєєвої. Як розповіла лучанка Любов Гетьман, її лікування триває до цього часу.



"Внаслідок вибуху, надіюся, остання операція, в мене була 2 тижні тому. Чоловік до цих пір невідомо, в нього не буде групи. Тому що нога і рука в нього не працює так як повинна", — зазначила жінка.



Лучанка розповіла, що подала до обвинуваченого цивільний позов про 527 тисяч 472 гривень як морального, так і матеріального відшкодування. Зі слів Любові Гетьман, рідні обвинуваченого щодо грошової компенсації ні до неї, ні до її чоловіка не зверталися.



"Матеріальне, це ще не все, що змогли надати до суду, але сума була значна більша. Це по-перше. Я не готова оцінювати свій фізичний і моральний стан менше, ніж сума, яку я заявила", — зазначила Любов Гетьман.



Далі колегія суддів допитувала другу потерпілу — лучанку Наталію Сергєєву. Зі слів жінки, відшкодування від родичів підсудного волинянина не отримувала. Натомість жінці надали грошову підтримку з міського бюджету на компенсацію лікування та реабілітацію, як про це заявляла торік Луцька міська рада.



"В мене нога, права нога – два осколки. Один осколок ще в мене в коліні так і є, бо в мене варикозні ноги, там не можна вийняти його ніяк. — Ви позову цивільного не подавали? — Я не подавала. Вам шкода відшкодована? — Так. З чиєї сторони, ким? — Це міська рада, напевно, не знаю", — додала жителька Луцька.



Підсудний волинянин відмовився надавати коментарі щодо обвинувачення, які йому інкримінують.



Як зазначив у суді прокурор Микола Ковтонюк, потерпілі внаслідок вибуху гранати отримали тілесні ушкодження легкої та середнього ступенів важкості. Письмові та речові докази, які представила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони, колегія суддів додала до справи.



Наступне судове засідання, на якому продовжать допит трьох інших потерпілих, відбудеться на початку березня.



Як відомо, орієнтовно о 20:50 7 липня 2024 року на Ковельській у Луцьку прогримів вибух. Як розповіли свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один з учасників кинув гранату на дорогу. На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.



Внаслідок вибуху травмувалися п'ятеро людей: чотирьох госпіталізували до лікарні, зокрема двох із них до реанімації у важкому стані.



8 липня поліція встановила особу чоловіка: це 35-річний житель Луцького району, військовослужбовець. 9 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тривання під вартою.



Як коментувала раніше Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, волинянину інкримінують статті ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України. У разі доведення вини йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 січня в Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо обвинувачення чоловіка, який торік влітку на вулиці Ковельській у Луцьку кинув гранату на проїжджу частину.У результаті цього травмувалося 5 людей, - повідомляє Суспільне На початку судового засідання прокурор Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Микола Ковтонюк вніс клопотання продовжити обвинуваченому запобіжний захід."Існують обставини, що які дають достатньо підстав вважати, що обвинувачений при застосуванні до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із позбавленням волі, зможе переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні", — сказав прокурор.Головуючий суддя Ярослав Артиш зазначив, що запобіжний захід закінчується 2 лютого, а ризики залишилися незмінними.Обвинуваченому, 35-річному мешканцю Луцького району, військовослужбовцю, колегія суддів продовжила запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.У суді заслухали двох потерпілих, які прийшли на засідання, та дослідили речові й письмові докази. Також мали допитати свідків, однак вони на засідання не з’явилися.Колегія суддів заслухала свідчення двох потерпілих — Любові Гетьман та Наталії Сєргєєвої. Як розповіла лучанка Любов Гетьман, її лікування триває до цього часу."Внаслідок вибуху, надіюся, остання операція, в мене була 2 тижні тому. Чоловік до цих пір невідомо, в нього не буде групи. Тому що нога і рука в нього не працює так як повинна", — зазначила жінка.Лучанка розповіла, що подала до обвинуваченого цивільний позов про 527 тисяч 472 гривень як морального, так і матеріального відшкодування. Зі слів Любові Гетьман, рідні обвинуваченого щодо грошової компенсації ні до неї, ні до її чоловіка не зверталися."Матеріальне, це ще не все, що змогли надати до суду, але сума була значна більша. Це по-перше. Я не готова оцінювати свій фізичний і моральний стан менше, ніж сума, яку я заявила", — зазначила Любов Гетьман.Далі колегія суддів допитувала другу потерпілу — лучанку Наталію Сергєєву. Зі слів жінки, відшкодування від родичів підсудного волинянина не отримувала. Натомість жінці надали грошову підтримку з міського бюджету на компенсацію лікування та реабілітацію, як про це заявляла торік Луцька міська рада."В мене нога, права нога – два осколки. Один осколок ще в мене в коліні так і є, бо в мене варикозні ноги, там не можна вийняти його ніяк. — Ви позову цивільного не подавали? — Я не подавала. Вам шкода відшкодована? — Так. З чиєї сторони, ким? — Це міська рада, напевно, не знаю", — додала жителька Луцька.Підсудний волинянин відмовився надавати коментарі щодо обвинувачення, які йому інкримінують.Як зазначив у суді прокурор, потерпілі внаслідок вибуху гранати отримали тілесні ушкодження легкої та середнього ступенів важкості. Письмові та речові докази, які представила Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони, колегія суддів додала до справи.Наступне судове засідання, на якому продовжать допит трьох інших потерпілих, відбудеться на початку березня.Як відомо,. Як розповіли свідки події, на дорозі стався конфлікт. Один з учасників. На місці працювали криміналісти, вибухотехніки і медики.Внаслідок вибуху травмувалися п'ятеро людей: чотирьох госпіталізували до лікарні, зокрема двох із них до реанімації у важкому стані.8 липня поліція встановила особу чоловіка: це 35-річний житель Луцького району, військовослужбовець. 9 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тривання під вартою.Як коментувала раніше Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, волинянину інкримінують статті ч. 2 ст. 15 п.п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України. У разі доведення вини йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

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