У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі

У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі
У Луцьку, 7 липня, чоловік на вулиці Ковельській підірвав гранату.

Про це ВолиньPost повідомили свідки.

За попередніми даними не обійшлося без травмованих, поранення отримала жінка.
У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі



На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські.

У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі

У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі

У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі

Деталі - згодом.

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Теги: граната, Луцьк
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