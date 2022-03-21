У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі





Про це ВолиньPost повідомили свідки.



За попередніми даними не обійшлося без травмованих, поранення отримала жінка.







На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські.









Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку, 7 липня, чоловік на вулиці Ковельській підірвав гранату.Про це ВолиньPost повідомили свідки.За попередніми даними не обійшлося без травмованих, поранення отримала жінка.На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські.Деталі - згодом.

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