У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі
Сьогодні, 21:29
У Луцьку, 7 липня, чоловік на вулиці Ковельській підірвав гранату.
Про це ВолиньPost повідомили свідки.
За попередніми даними не обійшлося без травмованих, поранення отримала жінка.
На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські.
Деталі - згодом.
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Про це ВолиньPost повідомили свідки.
За попередніми даними не обійшлося без травмованих, поранення отримала жінка.
На місці події працювали медики, рятувальники та поліцейські.
Деталі - згодом.
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