На Волині ще не декомунізували сім десятків вулиць

Станом на початок липня 2024 року 71 вулиця на Волині, яка підлягає перейменуванню у рамках закону про декомунізацію, ще не змінила назву.Про це повідомили на сторінці громадської організації “Деколонізація. Україна”, пише Суспільне.“Наразі переважна більшість громад відмовляється перейменувати ці рештки, ми звертаємося до обласної адміністрації щодо необхідності розпорядження про їх перейменування”, — зазначили в громадській організації.Які вулиці досі неперейменовані в громадах на ВолиніІваничівська селищна рада: вул.8 березня і вул. Першотравнева в Іваничах, ще одна вулиця 8-березня є у селі Мишів.Литовезька сільська рада: вул.8-го Березня і Першотравнева у селі Кречів, вул. Інтернаціоналістів у селі Мовники.Оваднівська сільська рада: вул. Жовтнева у селі ОхнівкаПавлівська сільська рада: вул. 1 Травня і 8-березня у селі Грушів, вул. 8-березня у селі Раковичі, у селі Старий Порецьк — вул. Першотравнева.Поромівська сільська рада: вул. Інтернаціоналістів у селі Бортнів, вул. 8-березня в Будятичах.Камінь-Каширська міська рада: вул. 8-березня в селі Бузаки.Маневицька селищна рада: вул. Єршова у селі Козлиничі. У Старому Чорторийську — вул. Хакімова і Єршова.Ковельська міська рада: вул. 8-березня і Бенделіані.Любомльська міська рада: вул. 1 Травня, Власа Мізинця і провулок 1 Травня у Любомлі, вул. Власа Мізинця у селі Запілля.Голобська селищна рада: вул.Воз’єднання у селі Байківці.Головненська селищна рада: вул.1-го Травня, Гагаріна і Толстого в селищі Головне, вул.1-го Травня і Гагаріна у селі Заболоття, у селі Заозерне — вул. Колгоспна.Старовижівська селищна рада: вул. Ватутіна, Гагаріна, Горького, Карбишева, Колгоспна, Пушкіна, Федорова у Старій Вижівці. вул. 8-березня у селі Борзова, Колгоспна у селі Галина Воля, вул. 1 Травня у селі Мизове, провулки 8 Березня і Колгоспний — у селі Нова Вижва, Першотравнева у селі Поліське і Чевель.Турійська селищна рада: вул. і провулок Першотравневий у селищі Турійськ, вул. Дружби Народів і вул. Першого Травня у селі Купичів, вул. Гагаріна і Дубечненська в селі Обенижі.Дубечненська сільська рада: вул. 8 Березня в селі Кримне.Забродівська сільська рада: вул. Артема у селі Заброди.Горохівська міська рада: вул. Возз’єднання у місті Горохів.Ківерцівська міська рада: вул. Ціолковського в місті Ківерці.Луцька міська рада: бульвар Дружби Народів, 8-го Березня, Бородіна, Вавилова, Глієра, Єрмолової, Конякіна, Рахманінова, провулок Смелякова і проспект Перемоги у Луцьку, вул. Жовтнева у Прилуцькому і вул. Конякіна у Сирниках.Торчинська селищна рада: вул. Галана у селищі Торчин.Боратинська сільська рада: вул. Першотравнева у селі Гірка Полонка.Городищенська сільська рада: вул. Першотравнева у селі Чаруків.Підгайцівська сільська рада: вул. Першотравнева у Липинах і селі Романів, Возз’єднання у селі Лище.