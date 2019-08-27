У поліції розповіли деталі підриву гранати у Луцьку
Сьогодні, 22:16
До поліції у неділю, 7 липня, надійшло повідомлення про вибух на вулиці Ковельській в Луцьку близько 20.50 години.
Про це повідомила речниця ГУ НП у Волинській області Ольга Бузулук.
За її словами, внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється.
Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі - згодом. На місці працюють поліцейські та медики.
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Про це повідомила речниця ГУ НП у Волинській області Ольга Бузулук.
За її словами, внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється.
Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі - згодом. На місці працюють поліцейські та медики.
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