У поліції розповіли деталі підриву гранати у Луцьку





Про це повідомила речниця ГУ НП у Волинській області Ольга Бузулук.



За її словами, внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється.



Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі - згодом. На місці працюють поліцейські та медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До поліції у неділю, 7 липня, надійшло повідомлення про вибух на вулиці Ковельській в Луцьку близько 20.50 години.Про це повідомила речниця ГУ НП у Волинській областіЗа її словами, внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється.Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі - згодом. На місці працюють поліцейські та медики.

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