8 липня на Волині: гортаючи календар

8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, бізнесмен Олександр Свирида (на фото).

Також день народження 8 липня у колишнього заступника прокурора Волинської області Володимира Веселухи та ексдиректора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Олександр, Сава, Федір

Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.

8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.

8 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день викриття. Також відомий як Всесвітній день розкриття інформації. Ця ініціатива запрошує людей та різні організації світу підтримати офіційне визнання світовими урадями позаземної цивілізації. Цей день є частиною руху за правду, який бажає пролити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета полягає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і заявити про своє право на отримання правдивої інформації.

Також 8 липня Міжнародний день міських дзвонарів. Припадає щороку на другий понеділок липня. Цей день був створений для вшанування історичної ролі міських глашатаїв. Багатьох людей може здивувати, що така професія в сучасному світі все ще існує. Міського глашатая або дзвонаря ставили від королівського двору, щоб він привертав увагу публіки на вулиці до декларацій чи офіційних заяв.

А ще 8 липня Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цієї важливої події полягає в тому, щоб привернути увагу до вкрай актуальної проблеми поширення захворювання і його профілактики та лікування. Алергія має широке поширення і з огляду на це лікарі наголошують на важливість її профілактики, діагностування та лікування.

8 липня День бодіарту. Це мистецтво розпису оголеного чи напівоголеного тіла. Його засновником та промоутером став художник Енді Голуб з Нью-Йорку. Як наголошує сам автор, це свято є святом самовираження і мистецтва, допомагає зробити світ кращим місцем, дарувати людям позитивні емоції.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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