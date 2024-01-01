Українські школярі з вересня вивчатимуть «Уроки щастя»
Сьогодні, 03:15
В українських школах з вересня з’явиться курс із соціально-емоційного навчання під назвою «Уроки щастя».
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, передає hromadske.
За її словами, «Уроки щастя» є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»
Під час курсу школярам розкажуть про:
те, як будувати стосунки з людьми, адже, як зауважила Зеленська, щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані;
творчість і вміння бути творцем свого життя;
«людинознавство» — розуміння того, що означає бути людиною;
уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
цінності й те, як важливо знати сенси життя;
емоційну компетентність як частину емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття — як власні, так і свого оточення;
ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.
«Живемо в часи, коли такі навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров’я», — пояснила Зеленська.
Що таке Well-Being
Це курс, який пропонується в деяких початкових школах у Сполучених Штатах. Його викладають у 6 або 7 вимірах: фізичному, соціальному, інтелектуальному, емоційному, професійному, духовному та екологічному. Так, фізичний вимір зосереджується на трьох підкатегоріях: здорове харчування, фізичні вправи та людське тіло. У духовному вимірі учні вивчають способи гармонізації своїх дій з навколишнім світом.
Більше про «Ти як?»
У 2023 році за ініціативи Олени Зеленської стартувала всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» Програма покликана створити систему сервісів і послуг, які зможуть підтримати українців у складні часи повномасштабної війни.
На сайті Офісу президента зазначали, що за даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Водночас автори програми додають, що українці не мають звички звертатися до фахівця: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар’єр на шляху звернення по психологічну допомогу.
У межах кампанії створили спеціальну сторінку, де запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки й методики, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров’я.
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Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, передає hromadske.
За її словами, «Уроки щастя» є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»
Під час курсу школярам розкажуть про:
те, як будувати стосунки з людьми, адже, як зауважила Зеленська, щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані;
творчість і вміння бути творцем свого життя;
«людинознавство» — розуміння того, що означає бути людиною;
уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
цінності й те, як важливо знати сенси життя;
емоційну компетентність як частину емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття — як власні, так і свого оточення;
ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.
«Живемо в часи, коли такі навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров’я», — пояснила Зеленська.
Що таке Well-Being
Це курс, який пропонується в деяких початкових школах у Сполучених Штатах. Його викладають у 6 або 7 вимірах: фізичному, соціальному, інтелектуальному, емоційному, професійному, духовному та екологічному. Так, фізичний вимір зосереджується на трьох підкатегоріях: здорове харчування, фізичні вправи та людське тіло. У духовному вимірі учні вивчають способи гармонізації своїх дій з навколишнім світом.
Більше про «Ти як?»
У 2023 році за ініціативи Олени Зеленської стартувала всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» Програма покликана створити систему сервісів і послуг, які зможуть підтримати українців у складні часи повномасштабної війни.
На сайті Офісу президента зазначали, що за даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Водночас автори програми додають, що українці не мають звички звертатися до фахівця: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар’єр на шляху звернення по психологічну допомогу.
У межах кампанії створили спеціальну сторінку, де запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки й методики, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров’я.
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