Українські школярі з вересня вивчатимуть «Уроки щастя»





Про це повідомила перша леді Олена Зеленська, передає



За її словами, «Уроки щастя» є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»



Під час курсу школярам розкажуть про:



те, як будувати стосунки з людьми, адже, як зауважила Зеленська, щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані;

творчість і вміння бути творцем свого життя;

«людинознавство» — розуміння того, що означає бути людиною;

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;

цінності й те, як важливо знати сенси життя;

емоційну компетентність як частину емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття — як власні, так і свого оточення;

ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

«Живемо в часи, коли такі навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров’я», — пояснила Зеленська.



Що таке Well-Being



Це курс, який пропонується в деяких початкових школах у Сполучених Штатах. Його викладають у 6 або 7 вимірах: фізичному, соціальному, інтелектуальному, емоційному, професійному, духовному та екологічному. Так, фізичний вимір зосереджується на трьох підкатегоріях: здорове харчування, фізичні вправи та людське тіло. У духовному вимірі учні вивчають способи гармонізації своїх дій з навколишнім світом.



Більше про «Ти як?»



У 2023 році за ініціативи Олени Зеленської стартувала всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» Програма покликана створити систему сервісів і послуг, які зможуть підтримати українців у складні часи повномасштабної війни.



На сайті Офісу президента зазначали, що за даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Водночас автори програми додають, що українці не мають звички звертатися до фахівця: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар’єр на шляху звернення по психологічну допомогу.



У межах кампанії створили спеціальну сторінку, де запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки й методики, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В українських школах з вересня з’явиться курс із соціально-емоційного навчання під назвою «Уроки щастя».Про це повідомила перша леді, передає hromadske За її словами, «Уроки щастя» є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»Під час курсу школярам розкажуть про:те, як будувати стосунки з людьми, адже, як зауважила Зеленська, щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані;творчість і вміння бути творцем свого життя;«людинознавство» — розуміння того, що означає бути людиною;уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;цінності й те, як важливо знати сенси життя;емоційну компетентність як частину емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття — як власні, так і свого оточення;ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.«Живемо в часи, коли такі навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров’я», — пояснила Зеленська.Це курс, який пропонується в деяких початкових школах у Сполучених Штатах. Його викладають у 6 або 7 вимірах: фізичному, соціальному, інтелектуальному, емоційному, професійному, духовному та екологічному. Так, фізичний вимір зосереджується на трьох підкатегоріях: здорове харчування, фізичні вправи та людське тіло. У духовному вимірі учні вивчають способи гармонізації своїх дій з навколишнім світом.У 2023 році за ініціативи Олени Зеленської стартувала всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» Програма покликана створити систему сервісів і послуг, які зможуть підтримати українців у складні часи повномасштабної війни.На сайті Офісу президента зазначали, що за даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Водночас автори програми додають, що українці не мають звички звертатися до фахівця: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар’єр на шляху звернення по психологічну допомогу.У межах кампанії створили спеціальну сторінку, де запропоновані контакти, посилання, поради, продукти, техніки й методики, які допоможуть піклуватися про ментальне здоров’я.

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