На Волині продають будинок пошти за 65 тисяч гривень

На Волині продають будинок пошти за 65 тисяч гривень
У селі Грибовиця Нововолинської громади виставили на аукціон будинок пошти.

Про продаж комунального нежитлового приміщення оголосив виконавчий комітет Нововолинської міської ради на сайті prozorro.sale, - пише ІА Волинські новини.

Як лот виставлено нежитлове приміщення (будинок пошти) загальною площею 33,1 кв. м, що на вулиці Тараса Шевченка, 11 в Грибовиці. Фундамент – бетон, стіни – дерево, цегла, покрівля – азбестоцементні листи, перекриття – дерево, підлога – цемент. Доступне місцеве опалення.

Нині балансоутримувачем приміщення є комунальне підприємство «Управляюча житлова компанія №1» Нововолинської міської ради.

Земельна ділянка, на якій розташовано будинок, перебуває в комунальній власності і не є предметом купівлі-продажу.

Рішення про продаж приміщення було прийнято 19 червня 2024 року на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

Початкова вартість – 65 802 гривні.

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Теги: будинок пошти, акціон, Волинь
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