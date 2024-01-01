На Волині продають будинок пошти за 65 тисяч гривень





Про продаж комунального нежитлового приміщення оголосив виконавчий комітет Нововолинської міської ради на сайті prozorro.sale, - пише ІА



Як лот виставлено нежитлове приміщення (будинок пошти) загальною площею 33,1 кв. м, що на вулиці Тараса Шевченка, 11 в Грибовиці. Фундамент – бетон, стіни – дерево, цегла, покрівля – азбестоцементні листи, перекриття – дерево, підлога – цемент. Доступне місцеве опалення.



Нині балансоутримувачем приміщення є комунальне підприємство «Управляюча житлова компанія №1» Нововолинської міської ради.



Земельна ділянка, на якій розташовано будинок, перебуває в комунальній власності і не є предметом купівлі-продажу.



Рішення про продаж приміщення було прийнято 19 червня 2024 року на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради.



Початкова вартість – 65 802 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Грибовиця Нововолинської громади виставили на аукціон будинок пошти.Про продаж комунального нежитлового приміщення оголосив виконавчий комітет Нововолинської міської ради на сайті prozorro.sale, - пише ІА Волинські новини Як лот виставлено нежитлове приміщення (будинок пошти) загальною площею 33,1 кв. м, що на вулиці Тараса Шевченка, 11 в Грибовиці. Фундамент – бетон, стіни – дерево, цегла, покрівля – азбестоцементні листи, перекриття – дерево, підлога – цемент. Доступне місцеве опалення.Нині балансоутримувачем приміщення є комунальне підприємство «Управляюча житлова компанія №1» Нововолинської міської ради.Земельна ділянка, на якій розташовано будинок, перебуває в комунальній власності і не є предметом купівлі-продажу.Рішення про продаж приміщення було прийнято 19 червня 2024 року на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради.Початкова вартість – 65 802 гривні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію