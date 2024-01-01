Вночі ППО збила три ракети у Житомирській та Черкаській областях





Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



Він зазначив, що уночі 8 липня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.



Зокрема, рф запустила 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків – повітряний простір Саратовської області рф.



Також росія атакувала територію України 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Райони пусків – Курська область росії та Крим.



За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 8 липня протиповітряна оборона збила три ворожі ракети у Житомирській та Черкаській областях.Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенантВін зазначив, що уночі 8 липня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.Зокрема, рф запустила 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків – повітряний простір Саратовської області рф.Також росія атакувала територію України 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Райони пусків – Курська область росії та Крим.За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

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