Вночі ППО збила три ракети у Житомирській та Черкаській областях
Сьогодні, 09:00
В ніч на 8 липня протиповітряна оборона збила три ворожі ракети у Житомирській та Черкаській областях.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він зазначив, що уночі 8 липня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.
Зокрема, рф запустила 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків – повітряний простір Саратовської області рф.
Також росія атакувала територію України 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Райони пусків – Курська область росії та Крим.
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
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Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він зазначив, що уночі 8 липня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.
Зокрема, рф запустила 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків – повітряний простір Саратовської області рф.
Також росія атакувала територію України 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Райони пусків – Курська область росії та Крим.
За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
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