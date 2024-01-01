Вночі ППО збила три ракети у Житомирській та Черкаській областях

Вночі ППО збила три ракети у Житомирській та Черкаській областях
В ніч на 8 липня протиповітряна оборона збила три ворожі ракети у Житомирській та Черкаській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що уночі 8 липня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зокрема, рф запустила 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків – повітряний простір Саратовської області рф.

Також росія атакувала територію України 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Райони пусків – Курська область росії та Крим.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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