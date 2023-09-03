Відстрочку від мобілізації отримають лише дві категорії студентів, – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили про надання відстрочок від мобілізації для студентів. ЇЇ отримають лише дві категорії здобувачів освіти. Водночас вік та спеціальність враховуватися не будуть.Про це повідомив речник Міноборони. Зазначено, що призову до ЗСУ не підлягають ті, хто навчається на денній або дуальній формі – за бюджетні кошти.“Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму – це один з критеріїв. І другий критерій – рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто, якщо людина – бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку”, – наголосив спікер.