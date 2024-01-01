В Україну прийде «пекельна» спека. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень





Про це повідомляє Наталки Діденко, Укргідрометцентр.



"Надзвичайна спека очікується в Україні. У денні години максимум досягатиме +33....+39, місцями до +40 градусів!" - розповіла синоптик Наталка Діденко.



Нижчими, за її даними, будуть градуси лише в західних областях України.



Прогноз погоди на початок робочого тижня



У понеділок, 8 липня, дощі пройдуть у західній частині України - Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області, а також на сході - у Донецькій і Луганській областях. Дощі будуть супроводжувати грози.



Холодніше всього вночі на півночі, а також в Чернівецькій та Вінницькій областях - +15...+17 градусів. Найтепліше вночі буде на півдні - Одеська, Херсонська області та Крим +22...+24 градусів.



Вдень показники температури наблизяться до +37 градусів: в Криму, в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Холодніше всього вдень буде на Волині - +26....+28 градусів.



В Києві буде без опадів. Вдень +29...+31 градусів, вночі +15...+17 градусів.



У вівторок, 9 липня, дощі пройдуть у частині регіонів України - Закарпаття, Прикарпаття, Львівська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Волинська, Миколаївська, Херсонська, Запорозька області та Крим. Всюди опади пройдуть з грозами.



Вночі прохолодніше всього буде в Житомирській, Волинській та Рівненській областях - +16...+18 градусів. Вдень найспекотніше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму - до +37 градусів. Найпрохолодніше буде у Львовській області та на Волині - +26...+28 градусів.



В Києві 9 липня без опадів, вдень до +32 градусів, вночі - до +20.



В середу, 10 липня, в Україні опадів не буде. Температура буде схожею, до +37 градусів, що і у вівторок, 9 липня, причому "пекти" буде у тих самих регіонах, що і днем раніше. Прохолодніше вдень буде у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях, +27....+29 градусів.



Вночі температура буде максимальною у Миколаївській області, до +26 градусів. Холодніше всього буде на Волині, у Рівненській та Житомирській областях - +16...+18.



У Києві знову без опадів, вдень до +32, вночі - до +20 градусів.



"Епіцентр" спеки: кінець робочого тижня - до +40



У четвер, 11 липня, дощі "зачеплять" захід України - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Чернівецька області. Попри опади, вдень тут буде до +33 градусів.



Загалом четвер можна назвати "пекельним" днем, бо місцями очікується вдень до +35...+37 градусів. А саме: Чернівецька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області. А ось у Миколаївській та Херсонській області - до +40 градусів! Навіть у Криму буде до +34.



Найхолодніше буде на заході і в Чернігівській області - днем до +32 градусів. В Києві - без опадів, вдень до +34, вночі - до +22 градусів.



У п'ятницю, 12 липня, Україну продовжить накривати спека, а дощів зовсім не очікується. Повсюдно буде дуже спекотно, максимально - у Миколаївській, Херсонській областях - до +39 градусів!



Холодніше всього вдень буде в низці регіонів на заході та у Чернігівській області, до +32 градусів. Нічні температури триматимуться на рівні +18...+21 градусів в залежності від регіону. Тепліше всього вночі буде на півдні, в Одеській області, до +26.



У Києві без опадів, вдень до +34 градусів, вночі - до +22 градусів.



Як довго буде триматись спека?

За словами синоптика Наталки Діденко, спека ще затриматиметься і далі, після 15 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже з цього тижня в Україну прийде справжня спека, місцями очікується до +40 градусів! При цьому такі рекордні "плюси" будуть триматись досить довго.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика, Укргідрометцентр."Надзвичайна спека очікується в Україні. У денні години максимум досягатиме +33....+39, місцями до +40 градусів!" - розповіла синоптик Наталка Діденко.Нижчими, за її даними, будуть градуси лише в західних областях України.дощі пройдуть у західній частині України - Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області, а також на сході - у Донецькій і Луганській областях. Дощі будуть супроводжувати грози.Холодніше всього вночі на півночі, а також в Чернівецькій та Вінницькій областях - +15...+17 градусів. Найтепліше вночі буде на півдні - Одеська, Херсонська області та Крим +22...+24 градусів.Вдень показники температури наблизяться до +37 градусів: в Криму, в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Холодніше всього вдень буде на Волині - +26....+28 градусів.В Києві буде без опадів. Вдень +29...+31 градусів, вночі +15...+17 градусів.дощі пройдуть у частині регіонів України - Закарпаття, Прикарпаття, Львівська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Волинська, Миколаївська, Херсонська, Запорозька області та Крим. Всюди опади пройдуть з грозами.Вночі прохолодніше всього буде в Житомирській, Волинській та Рівненській областях - +16...+18 градусів. Вдень найспекотніше буде у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму - до +37 градусів. Найпрохолодніше буде у Львовській області та на Волині - +26...+28 градусів.В Києві 9 липня без опадів, вдень до +32 градусів, вночі - до +20.в Україні опадів не буде. Температура буде схожею, до +37 градусів, що і у вівторок, 9 липня, причому "пекти" буде у тих самих регіонах, що і днем раніше. Прохолодніше вдень буде у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях, +27....+29 градусів.Вночі температура буде максимальною у Миколаївській області, до +26 градусів. Холодніше всього буде на Волині, у Рівненській та Житомирській областях - +16...+18.У Києві знову без опадів, вдень до +32, вночі - до +20 градусів.дощі "зачеплять" захід України - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Чернівецька області. Попри опади, вдень тут буде до +33 градусів.Загалом четвер можна назвати "пекельним" днем, бо місцями очікується вдень до +35...+37 градусів. А саме: Чернівецька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області. А ось у Миколаївській та Херсонській області - до +40 градусів! Навіть у Криму буде до +34.Найхолодніше буде на заході і в Чернігівській області - днем до +32 градусів. В Києві - без опадів, вдень до +34, вночі - до +22 градусів.Україну продовжить накривати спека, а дощів зовсім не очікується. Повсюдно буде дуже спекотно, максимально - у Миколаївській, Херсонській областях - до +39 градусів!Холодніше всього вдень буде в низці регіонів на заході та у Чернігівській області, до +32 градусів. Нічні температури триматимуться на рівні +18...+21 градусів в залежності від регіону. Тепліше всього вночі буде на півдні, в Одеській області, до +26.У Києві без опадів, вдень до +34 градусів, вночі - до +22 градусів.Як довго буде триматись спека?За словами синоптика Наталки Діденко, спека ще затриматиметься і далі, після 15 липня.

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