Керівника лісгоспу Рівненщини підозрюють у незаконній рубці лісу на Волині

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило та затримало групу осіб, які незаконно вирубували ліс на Волині. До складу групи входив, зокрема, керівник одного з лісгоспів Рівненщини.Зловмисники діяли протягом 2023 року, завдавши державі збитків на суму близько 7 мільйонів гривень.Як встановило слідство, організував злочинну групу власник деревообробного підприємства. Він залучив до “співпраці” водія та трьох лісничих, один з яких згодом очолив лісгосп на Рівненщині.Дії зловмисників були чітко сплановані. Посадовці лісгоспів підбирали ділянки лісу, де нібито проводились законні рубки, але вирубували значно більше дерев, ніж дозволяли дозволи.Організатору та чотирьом учасникам групи вже повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу, вчиненій організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.Розслідування триває. ДБР проводить процесуальні дії, за результатами яких очікується оголошення додаткових підозр.Для відшкодування завданих державі збитків арештована деревина вартістю 1,2 мільйона гривень та спецтехніка вартістю 5 мільйонів гривень.Після цього деревину вивозили на деревообробне підприємство, де її обробляли та продавали в Україні та за кордоном.Незаконні рубки відбувалися на території Маневицького та Колківського лісгоспів. Лише з вересня по листопад 2023 року там було зрубано 337 сосен, завдавши шкоди довкіллю на суму майже 4,2 мільйона гривень.Загалом, за оцінками ДБР, зловмисники незаконно вирубали дерев на суму близько 7 мільйонів гривень.