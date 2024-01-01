Як відключатимуть світло на Волині 8 липня: графіки

Як відключатимуть світло на Волині 8 липня: графіки
В Україні в понеділок, 8 липня, упродовж усієї доби діятимуть графіки вимкнень електрики.

Ввечері одночасно застосують 4 черги відключень
Про це повідомляє Укренерго.

Там розповіли, що з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години одночасно застосовуватимуть три черги відключень.

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії зростає через спеку.

Подивитися актуальні графіки для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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