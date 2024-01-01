Як відключатимуть світло на Волині 8 липня: графіки
Сьогодні, 21:16
В Україні в понеділок, 8 липня, упродовж усієї доби діятимуть графіки вимкнень електрики.
Ввечері одночасно застосують 4 черги відключень
Про це повідомляє Укренерго.
Там розповіли, що з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години одночасно застосовуватимуть три черги відключень.
В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії зростає через спеку.
Подивитися актуальні графіки для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ввечері одночасно застосують 4 черги відключень
Про це повідомляє Укренерго.
Там розповіли, що з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години одночасно застосовуватимуть три черги відключень.
В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії зростає через спеку.
Подивитися актуальні графіки для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку чоловік підрвав гранату, є постраждалі
Сьогодні, 21:29
Як відключатимуть світло на Волині 8 липня: графіки
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня
Сьогодні, 20:00
Землю накрила потужна 9-бальна магнітна буря: як вберегти себе
Сьогодні, 19:15