На Донеччині збили російський Су-25, який обстрілював позиції Сил оборони
Сьогодні, 20:35
На Покровському напрямку у Донецькій області, де бійці Сил оборони України стримують наступ російських окупантів, було збито штурмовик Су-25 ВКС РФ, який атакував українські позиції.
Про це повідомили в неділю, 7 липня, в офіційному Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", - йдеться у повідомленні.
Су-25 — це броньований штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об’єктів з заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.
Штурмовик оснащений потужним комплексом озброєння – авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами "повітря-земля", керованими ракетами "повітря-повітря". Всього на Су-25 може встановлюватися 32 види озброєнь.
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Про це повідомили в неділю, 7 липня, в офіційному Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", - йдеться у повідомленні.
Су-25 — це броньований штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об’єктів з заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.
Штурмовик оснащений потужним комплексом озброєння – авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами "повітря-земля", керованими ракетами "повітря-повітря". Всього на Су-25 може встановлюватися 32 види озброєнь.
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