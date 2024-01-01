Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ,гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ,гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію