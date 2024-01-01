Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ,гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ,гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.
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