Вже готується новий рекорд: волинський «Фаберже» розповів про свої вироби

Вже готується новий рекорд: волинський «Фаберже» розповів про свої вироби
Анатолій Бойко знаний на Волині майстер народної творчості. Чоловік вирізьблює на яєчній шкарлупі — витвори мистецтва. Вироби оздоблю сріблом, золотом, кольоровим металом та дорогоцінним камінням.

Про те, чому почав займатися такою творчістю майстер розповів Суспільному.

Анатолію Бойку — 53 роки. Він має дві освіти: художника-дизайнера і професійного різьбяра. Каже, що вміє різати по-всьому: дереву, камені, склі та металі.

"Зацікавився традиційним писанкарством, спочатку робив так звані мальованки, дряпанки, але їх мільйони. Я хотів зробити щось нове, придумати новий стиль — почав із різьблених яєць", — говорить Анатолій Бойко.

Чоловік каже, що все розробляв та вивчав сам, багато експериментував, шукав машинки спеціальні. І лише після відвідування стоматолога, каже майстер, зрозумів, що для буріння яєчної шкарлупи потрібна високооборотна машинка та алмазне свердло.

Анатолій Бойко нині працює з різними видами яєчних шкарлуп: перепелиними, курячими, гусячими та страусовими, які попередньо замовляє через Інтернет у перевірних постачальників.

"Завжди використовую для дуже делікатних робіт перші п'ять яєць, які знесе гуска, тому що вони мають найміцнішу шкарлупу. Самий складніший етап — це в мене простукати яйце, найти найслабше місце, лишити це слабше місце для більш насиченого декору", — говорить майстер.

Анатолія Бойка нагородили трьома дипломами про встановлення світових рекордів. Один світовий рекорд він побив, більш ніж удвічі на курячому яйці просвердлив – 33 436 отворів діаметром 0,15 мм, другий рекорд встановив на гусячому яйці — у шкаралупі зробив 52 754 просвердлених отвори, третій рекорд був за найбільшу колекцію яєць, оздоблених металом.

"За ті всі роки, я думаю, що я зробив десь біля тисячі, може більше. Я уже багато учнів випустив, головне — треба мати відчуття в руках. Ні одного ескізу я не маю. Все в мене в голові. Вже готую новий рекорд.", — каже майстер.

Свої роботи Анатолій Бойко передає на аукціони в Європу, через культурних дипломатів, Сам також отримав мандат від Європейського Союзу культурного дипломата. Його роботи, каже майстер, продають на аукціонах, а виручені гроші з продажів майстер передає для військових.

"Я знаю, що таке війна, воював і маю і декілька поранень. Мені сказали, що виріб пішов в Прибалтиці за 1700 євро, це якщо перевести в долари – це 4 ударні дрони. Робив нещодавно яйце на замовлення із дроном, робив з металу дрон з дротів, і вмонтовував його в яйце", — говорить Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко говорить, що роботи має різного типу: філософські, іменні та подарункові. Жодна із них не повторюється та є оригінальною.

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Теги: Фаберже, Волинь, рекорди
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