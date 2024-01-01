На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Веремчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Веремчук
Під час війни на Харківщині загинув захисник Іван Веремчук.

Про це повідомляє Горохівська міська рада.

"Захищаючи свободу і незалежність рідної землі, від окупантів загинув мешканець села Лемешів, 1992 року народження, Іван Веремчук.
Солдат інженерно-саперного підрозділу загинув біля населеного пункту Бочкове на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Веремчук

Про дату та час поховання загиблого повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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