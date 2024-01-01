На війні з окупантами загинув Герой з Волині Іван Веремчук

Іван Веремчук.



Про це повідомляє Горохівська міська рада.



"Захищаючи свободу і незалежність рідної землі, від окупантів загинув мешканець села Лемешів, 1992 року народження, Іван Веремчук.

Солдат інженерно-саперного підрозділу загинув біля населеного пункту Бочкове на Харківщині", - йдеться у повідомленні.





Про дату та час поховання загиблого повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час війни на Харківщині загинув захисникПро це повідомляє Горохівська міська рада."Захищаючи свободу і незалежність рідної землі, від окупантів загинув мешканець села Лемешів, 1992 року народження, Іван Веремчук.Солдат інженерно-саперного підрозділу загинув біля населеного пункту Бочкове на Харківщині", - йдеться у повідомленні.Про дату та час поховання загиблого повідомлять додатково.

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